Олег Газманов в трогательно поздравил дочь Марианну с 15-летием

Поздравление знаменитого папы было представлено в виде слайд-шоу, включающего фотографии Марианны в разные периоды жизни: от рождения до юности. Музыкальным сопровождением к работе стал фрагмент из песни Олега Газманова «Самая нежная».В комментарии к видеозаписи певец написал о том, что желает дочери счастья и радости, а также признался ей в любви. Свой пост он продолжил словами из композиции собственного сочинения «Доча».Почитатели артиста присоединились к поздравлениям. Они сравнили девушку с принцессой и отметили, она красивая и славная.