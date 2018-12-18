Олег Газманов в трогательно поздравил дочь Марианну с 15-летием
Популярный исполнитель Олег Газманов разместил в социальной сети Instagram видеоролик, которым трогательно поздравил свою дочь Марианну с днем рождения. Недавно именинница отметила свое 15-летие.
Поздравление знаменитого папы было представлено в виде слайд-шоу, включающего фотографии Марианны в разные периоды жизни: от рождения до юности. Музыкальным сопровождением к работе стал фрагмент из песни Олега Газманова «Самая нежная».
В комментарии к видеозаписи певец написал о том, что желает дочери счастья и радости, а также признался ей в любви. Свой пост он продолжил словами из композиции собственного сочинения «Доча».
Почитатели артиста присоединились к поздравлениям. Они сравнили девушку с принцессой и отметили, она красивая и славная.
Поздравление знаменитого папы было представлено в виде слайд-шоу, включающего фотографии Марианны в разные периоды жизни: от рождения до юности. Музыкальным сопровождением к работе стал фрагмент из песни Олега Газманова «Самая нежная».
В комментарии к видеозаписи певец написал о том, что желает дочери счастья и радости, а также признался ей в любви. Свой пост он продолжил словами из композиции собственного сочинения «Доча».
Почитатели артиста присоединились к поздравлениям. Они сравнили девушку с принцессой и отметили, она красивая и славная.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 09:00