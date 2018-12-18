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Олег Газманов в трогательно поздравил дочь Марианну с 15-летием

Популярный исполнитель Олег Газманов разместил в социальной сети Instagram видеоролик, которым трогательно поздравил свою дочь Марианну с днем рождения. Недавно именинница отметила свое 15-летие.


Олег Газманов в трогательно поздравил дочь Марианну с 15-летием

Поздравление знаменитого папы было представлено в виде слайд-шоу, включающего фотографии Марианны в разные периоды жизни: от рождения до юности. Музыкальным сопровождением к работе стал фрагмент из песни Олега Газманова «Самая нежная».

В комментарии к видеозаписи певец написал о том, что желает дочери счастья и радости, а также признался ей в любви. Свой пост он продолжил словами из композиции собственного сочинения «Доча».

Почитатели артиста присоединились к поздравлениям. Они сравнили девушку с принцессой и отметили, она красивая и славная.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 09:00

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