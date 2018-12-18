Актер сериала «Тайны следствия» Игорь Перминов узнал об изменах невесты со своим приятелем.





Николай Перминов рассказал, что, преодолев возникшие некоторое время назад трудности в отношениях, он и Ирина Зайцева помирилась. Тогда он предложил избраннице руку и сердце и подарил кольцо. Только девушка выдвинула условие, согласно которому перед бракосочетанием пара должна была составить брачный контракт, суть которого заключалась в следующем. Если актер изменит после свадьбы, то супруге достанется все его имущество.После предложения о замужестве новоиспеченная невеста на неделю куда-то исчезла. Анонимный «доброжелатель» сообщил актеру, что она ему изменяет с его приятелем.Когда в студию пришла Ирина Зайцева, она стала отрицать все обвинения в неверности. Однако эксперты телепрограммы посчитали, что девушка лжет, так как намеревалась обмануть полиграф.Также в студии появилась и подруга Ирины Зайцевой Наталья. Она рассказала Николаю Перминову, что его возлюбленная ему изменяет. Более того, невеста кинозвезды предлагала ей финансовое вознаграждение за то, что она вступит в интимную связь с актером. Однако Наталья этого не сделала.В конце передачи в студию пригласили Антона, приятеля Николая Перминова, с которым он знаком около пяти лет. Он подтвердил, что у него были сексуальные отношения с Ириной Зайцевой. Молодой человек признался, что испытывает угрызения совести за свое поведение по отношению к товарищу.Такие признания шокировали артиста настолько, что на его глаза навернулись слезы, ведь в одночасье он лишился и будущей жены, и друга.