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Исследователи: грубость на работе провоцирует появление у работника проблем со сном

Американские исследователи выяснили, что грубое поведение со стороны коллег или руководства провоцирует появление у работника проблем со сном. При этом негативному влиянию подвержена не только сама жертва грубости, но и ее «вторая половинка». Соответствующие сведения опубликованы в издании Occupational Health Science.

Исследователи: грубость на работе провоцирует появление у работника проблем со сном

Специалисты из Портлендского государственного университета (США) провели исследование, в ходе которого опросили 305 гетеросексуальных пар, в которых трудятся и мужчина, и женщина. Респонденты проинформировали о частоте грубых проявлений к ним на работе, а также оценили разные отрицательные моменты такого отношения в градации от 1 до 5 баллов.

Далее эксперты изучали сведения о том, есть ли у участников проблемы со сном, а именно: как часто людям не удается нормально уснуть, просыпаются ли они ночью, и насколько их сон беспокоен. При этом исследователи учитывали количество употребляемого испытуемыми кофеина.

Проанализировав полученные данные, специалисты установили, что грубость в рабочем процессе провоцирует появление проблем со сном, а также может стать причиной возникновения бессонницы. Если у обоих партнеров в паре было одно и то же место работы, то сложности со сном отмечались не только у объекта грубого отношения, но и у его «второй половинки».

Исследователи: грубость на работе провоцирует появление у работника проблем со сном

Ученые обращают внимание на то, что грубость в трудовом коллективе может иметь очень серьезные последствия. Бессонные ночи отрицательно влияют на самочувствие и производительность труда работника. Также из-за расстройства сна в головном мозге повышается уровень бета-амилоидов, что увеличивает угрозу возникновения болезни Альцгеймера».



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:45

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