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Специалисты дали рекомендации о том, как во время праздников избежать переедания

Специалисты дали рекомендации о том, как во время праздников получить удовольствие от еды и в то же время избежать переедания. Соответствующие сведения опубликованы в одном из зарубежных изданий.


Специалисты дали рекомендации о том, как во время праздников избежать переедания

Во-первых, следует обратить внимание на цветовую гамму представленных на праздничном столе блюд. Во время пиршества в меню должны входить продукты сине-фиолетового, красного, белого, желто-оранжевого и зеленого цветов, поскольку каждый из них обладает особыми полезными свойствами для организма человека. Впрочем, такая комбинация продуктов должна входить и в ежедневный рацион питания.

Во-вторых, нельзя начинать трапезу, будучи голодным. Перед основным приемом пищи стоит употребить легкие закуски. Учитывая, что праздничный стол традиционно представлен множеством разнообразных блюд, то, естественно, возникает желание съесть как можно больше. Однако в этом вопросе лучше не торопиться, ведь намного приятнее смаковать кулинарные «шедевры».

В третьих, в период праздников не следует забывать и о двигательной активности. Прогулки на свежем воздухе, катание на лыжах или коньках обеспечат организм необходимыми физическими нагрузками, а также подарят прекрасное настроение.



 
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Общество
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:52

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