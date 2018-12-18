Исследователи обнаружили в мозге человека «переключатель», манипулирующий воспоминаниями





Ученые провели эксперимент, участникам которого предложили просмотреть короткие видеозаписи, а затем поделиться сведениями об увиденном. В результате исследования специалисты установили, что добровольцы по-разному вспоминали сюжеты роликов и небольшие эпизоды из них. По мнению экспертов, данная ситуация свидетельствует о том, что воспроизведение воспоминаний имеет разную скорость, оно изменяется «эластично», словно в головном мозге функционирует своеобразный «переключатель».Далее 24 испытуемых должны были изучить за шесть секунд предметы на видеоматериалах. Параллельно их центральный отдел нервной системы подвергался сканированию в режиме реального времени. Проанализировав полученные данные, ученые увидели, что их предыдущие выводы: подтвердились: у добровольцев была зафиксирована разная степень сжатия полученной информации.По мнению авторов научной работы, данное исследование имеет особую значимость для людей, испытывающих пост-травматический стресс. Такие пациенты волнуются из-за недостаточной скорости воспроизведения деталей, однако на самом деле это является вполне естественным процессом. В качестве иллюстрации исследователи приводят ситуацию с просмотром фильма. Если человек посмотрел кино от начала и до конца, то его мозг быстро построит логическую картинку, основываясь на суммировании увиденного. Если же речь идет об обособленных сценах, то в этом случае работает эпизодическая память, принцип действия которой совсем иной.