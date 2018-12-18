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Ученые обнаружили древнюю пирамиду на острове Ява

Ученые проанализировали структуру большого холма на горе Гунунг Паданг на острове Ява и пришли к выводу, что он является культовой постройкой, сооруженной в древние времена. Объект напоминает пирамиду и, возможно, использовался в религиозных целях.

Ученые обнаружили древнюю пирамиду на острове Ява

Гипотеза о том, что холм является творением рук человека, возникла у геологов еще раньше, поскольку его особые очертания вид не сочетались с пейзажем вокруг.

Специалисты пробурили возвышенность на разных участках и отобрали образцы грунта для анализа. Также они подвергли объект всестороннему сканированию.

В результате исследования геологи установили, что их гипотеза подтвердилась. Сооружение распространяется в глубину Земли и является целостным комплексом, возможно, храмом. Также внутри «пирамиды» обнаружено несколько подземных помещений.

На данном этапе раскопок зафиксировано, что объект занимает территорию приблизительно 15 га, его высота составляет примерно 30 м. Строение создавалась путем наслаивания пластов друг на друга в разные времена. Радиоуглеродный анализ помог установить предположительное время начала работ по сооружению «пирамиды» - примерно 15-28 тыс. лет назад.

Ученые обнаружили древнюю пирамиду на острове Ява

Ученые отметили, что местные жители и сейчас поднимаются на холм для совершения молитв или медитаций. Не исключено, что их прародители делали то же самое.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:25

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