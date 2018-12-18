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Палеонтологи обнаружили уникального птерозавра с полноценным перьевым покрытием

Британские палеонтологи обнаружили на территории Китая останки уникального летающего ящера, что перевернуло научные представления о древних животных, обладающих полноценным перьевым покрытием. Оказалось, что ими были вовсе не динозавры, а птерозавры. Фотоснимки и описание находки размещены в издании Nature Ecology & Evolution.


Палеонтологи обнаружили уникального птерозавра с полноценным перьевым покрытием

Майкл Бентон из Бристольского университета (Великобритания) и его коллеги нашли в отложениях Юрского периода на территории одной из провинций на севере Китая останки птерозавров-анурогнатид. Они уцелели в настолько хорошей форме, что представилась возможность изучить не только мелкие элементы их тел, а и пикнофибры – волосяной покров этих летающих ящеров.

В результате исследования отпечатков тел вымерших животных, специалисты выяснили, что они обладали всеми четырьмя разновидностями перьев - волосообразными, «пушистыми», разветвленными и маховыми.

По словам Майкла Бентона, после сравнения характеристик перьевого покрытия птерозавров, ископаемых птиц и динозавров, эволюционной разницы между ними выявлено не было. Это является свидетельством того, что у всех эти вымерших животных был один общий предок. Ученый утверждает, что данное открытие доказывает, что перья возникли около 250 млн. лет назад, намного раньше, чем появились динозавры и древние птицы.

Палеонтологи обнаружили уникального птерозавра с полноценным перьевым покрытием

Также эксперты подвергли находку воздействию рентгеновского излучения, что позволило им воссоздать внешний вид летающих ящеров. Они напоминали ничем непримечательных коричневых птиц среднего размера или же на аномально больших «пушистых» летучих мышей.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:04

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