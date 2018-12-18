Палеонтологи обнаружили уникального птерозавра с полноценным перьевым покрытием





Майкл Бентон из Бристольского университета (Великобритания) и его коллеги нашли в отложениях Юрского периода на территории одной из провинций на севере Китая останки птерозавров-анурогнатид. Они уцелели в настолько хорошей форме, что представилась возможность изучить не только мелкие элементы их тел, а и пикнофибры – волосяной покров этих летающих ящеров.В результате исследования отпечатков тел вымерших животных, специалисты выяснили, что они обладали всеми четырьмя разновидностями перьев - волосообразными, «пушистыми», разветвленными и маховыми.По словам Майкла Бентона, после сравнения характеристик перьевого покрытия птерозавров, ископаемых птиц и динозавров, эволюционной разницы между ними выявлено не было. Это является свидетельством того, что у всех эти вымерших животных был один общий предок. Ученый утверждает, что данное открытие доказывает, что перья возникли около 250 млн. лет назад, намного раньше, чем появились динозавры и древние птицы.Также эксперты подвергли находку воздействию рентгеновского излучения, что позволило им воссоздать внешний вид летающих ящеров. Они напоминали ничем непримечательных коричневых птиц среднего размера или же на аномально больших «пушистых» летучих мышей.