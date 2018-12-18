В Техасе у 11-летней девочки бесследно исчезла опухоль мозга
В Техасе у 11-летней девочки исчезла опухоль мозга, от которой не могли избавиться медики с помощью операции. Врачи не могут понять, какие факторы помогли пациентке избавиться от редкой формы рака главного органа центральной нервной системы.
В июне 2018 года у девочки была обнаружена диффузная внутренняя глиома потина. Это опухоль головного мозга, развивающаяся внутри мозгового ствола. Заболевание нельзя устранить хирургическим путем из-за проникновения в здоровую мозговую ткань.
Специалисты утверждают, что глиома снижает способность видеть, говорить, глотать и даже дышать.
Пациентку обследовали в 4 специализированных учреждениях, где подтвердили неутешительный диагноз. Каким же было удивление медиков, когда результат последнего МРТ показал полное отсутствие опухоли.
Родители были шокированы загадочным исчезновением заболевания. Врачи отметили, что подобный случай - первый в их многолетней практике. Они не могут объяснить природу этого явления и называют произошедшее чудом.
В июне 2018 года у девочки была обнаружена диффузная внутренняя глиома потина. Это опухоль головного мозга, развивающаяся внутри мозгового ствола. Заболевание нельзя устранить хирургическим путем из-за проникновения в здоровую мозговую ткань.
Специалисты утверждают, что глиома снижает способность видеть, говорить, глотать и даже дышать.
Пациентку обследовали в 4 специализированных учреждениях, где подтвердили неутешительный диагноз. Каким же было удивление медиков, когда результат последнего МРТ показал полное отсутствие опухоли.
Родители были шокированы загадочным исчезновением заболевания. Врачи отметили, что подобный случай - первый в их многолетней практике. Они не могут объяснить природу этого явления и называют произошедшее чудом.
В мире
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 07:30