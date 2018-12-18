В Техасе у 11-летней девочки бесследно исчезла опухоль мозга





В июне 2018 года у девочки была обнаружена диффузная внутренняя глиома потина. Это опухоль головного мозга, развивающаяся внутри мозгового ствола. Заболевание нельзя устранить хирургическим путем из-за проникновения в здоровую мозговую ткань.Специалисты утверждают, что глиома снижает способность видеть, говорить, глотать и даже дышать.Пациентку обследовали в 4 специализированных учреждениях, где подтвердили неутешительный диагноз. Каким же было удивление медиков, когда результат последнего МРТ показал полное отсутствие опухоли.Родители были шокированы загадочным исчезновением заболевания. Врачи отметили, что подобный случай - первый в их многолетней практике. Они не могут объяснить природу этого явления и называют произошедшее чудом.