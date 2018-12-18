В Беркли робот-курьер сгорел во время доставки еды





По сообщениям источников, беспилотный курьер фирмы KiwiBot, которая специализируется на доставке продуктов питания, был поврежден вследствие возгорания. Компания, эксплуатирующая робота, заявляет, что оно произошло из-за повреждения батареи. Это происшествие случилось в пятницу в Беркли, в окрестностях университета.Студенты, увидевшие загоревшегося робота, стали снимать пожар на видео, но были некоторые из них, кто даже предпринял попытку его ликвидировать. Через непродолжительное время представители охраны выбежали из кампуса и потушили робота, используя огнетушители.Примечательно, что это неприятное событие вызвало очень серьезную сентиментальную реакцию студентов. На место гибели робота начали возлагать букеты цветов, а в соцсетях благодарные представители молодежи публиковали некрологи.