Ученые рассказали о вредном влиянии парацетамола на здоровье печени





Американские исследователи изучили статистические данные и обнаружили, что за помощью медиков с повреждениями печени обращается около 20000 жителей Соединенных Штатов. Интересно, что у всех пациентов повреждения органа были вызваны побочным эффектом от употребления парацетамола.Научные сотрудники Северо-западного университета объясняют, что многие не обращают внимания на указанные в инструкциях к препаратам дозировки и пренебрегают предупреждениями о побочных эффектах. Как отмечают эксперты, печень может поражаться токсинами даже если принять 10-15 граммов парацетамола. Симптомы в этом случае проявятся через 12 часов.Светила науки утверждают, что медикамент опасен не только для печени. Он негативно влияет и на организм в целом, провоцируя появление аллергических реакций, анемии и почечных колик.