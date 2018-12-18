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Ученые рассказали о вредном влиянии парацетамола на здоровье печени

Ученые из Чикаго (США) после проведенных исследований рассказали о вредном влиянии парацетамола на здоровье печени. Популярный препарат является потенциально токсичным и может спровоцировать аритмию, кому, и даже привести к летальному исходу.

Ученые рассказали о вредном влиянии парацетамола на здоровье печени

Американские исследователи изучили статистические данные и обнаружили, что за помощью медиков с повреждениями печени обращается около 20000 жителей Соединенных Штатов. Интересно, что у всех пациентов повреждения органа были вызваны побочным эффектом от употребления парацетамола.

Научные сотрудники Северо-западного университета объясняют, что многие не обращают внимания на указанные в инструкциях к препаратам дозировки и пренебрегают предупреждениями о побочных эффектах. Как отмечают эксперты, печень может поражаться токсинами даже если принять 10-15 граммов парацетамола. Симптомы в этом случае проявятся через 12 часов.

Светила науки утверждают, что медикамент опасен не только для печени. Он негативно влияет и на организм в целом, провоцируя появление аллергических реакций, анемии и почечных колик.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 07:00

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