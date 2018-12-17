АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Денис Клявер опубликовал в Instagram трогательное фото со своими наследниками

Поклонники Дениса Клявера были в восторге от трогательного фото, опубликованного в Instagram. Певец позировал перед камерами вместе со своими наследниками после концерта в Вегас Сити Холле.
Денис Клявер опубликовал в Instagram трогательное фото со своими наследниками

Исполнитель трепетно относится к своим детям, часто радую фанатов сюжетами из их жизни. Сыновья решили поддержать своего звездного отца и тоже пришли на его выступление. Сам Денис Клявер шутливо отметил, что после этого ему уже не было страшно выходить на сцену и радовать зрителей своим творчеством.
Денис Клявер опубликовал в Instagram трогательное фото со своими наследниками

Знаменитость гордится спортивными достижениями Тимофея, занимающегося тхэквондо и ставшим чемпионом мира в данном виде спорта. Многие пользователи Сети считают, что наследник является копией Ильи Олейникова, а сам артист не забывает о своей дочери Эвелине, считая ее самым космическим ребенком.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Денис Клявер опубликовал в Instagram трогательное
Легендарные участники The Beatles воссоединились
В Великобритании обнаружили уникальную коллекцию
Screen Rant назвал лучший фильм ужасов 2018 года
В Лас-Вегасе дебютирует Mercedes-Benz CLA новой
Исследователи в Китае обнаружили перья
В Эрмитажном театре выступил кот-оракул Ахилл
Звезда "Дома-2" Ирина Пинчук напилась на
Ученые: Активность мозга матери способна влиять
Мама Лены Барановой угрожает ведущим "Дома-2"
Светлана Бондарчук для празднования 50-летия
В «Ростехе» изобрели «умную» камеру наблюдения
Карина Мишулина показала в Instagram
Родственники погибших в ДТП просят Рамзана
Юлия Снигирь неожиданно сменила имидж
Ксения Собчак выложила забавное видео с сыном в
Звезда "Полицейского с Рублевки" Сергей Бурунов
Лариса Гузеева вышла на мороз в банном полотенце
Анастасия Костенко впервые показала фигуру в
Екатерина Вуличенко в Instagram сообщила о
Александр Беглов и Игорь Албин являются
Звезда "Дома-2" Евгений Абузяров стал чиновником
В Москве задержали видеоблогера из-за тела
На авторынке РФ с середины ноября автобренды
Смартфоны на ОС Android провалили тест на
Юлия Высоцкая нарядила 4-х метровую ёлку в
Volkswagen в России отзывает свыше 4 000 авто
Алена Шишкова похоронила близкого человека в
Вера Брежнева не ответила на критику ее наряда на
В России предложили ввести алименты в пользу
Просмотреть все новости