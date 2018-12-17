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Стас Михайлов и Сергей Жуков записали песню «Наши дети»

Стас Михайлов записал совместно с Сергеем Жуковым трогательную песню, которая носит название «Наши дети». Солист «Руки вверх!» часть композиции выложил в Instagram.

Стас Михайлов и Сергей Жуков записали песню «Наши дети»


Размещённый Сергеем Жуковым в Сети трек сопровождается снимками из семейных архивов знаменитостей. Объясняя главную мысль песни, музыкант отметил, что детство вернуть нельзя, однако навсегда останется безграничная любовь к детям.

Стас Михайлов и Сергей Жуков записали песню «Наши дети»


Солист группы «Руки вверх!» имеет 4 наследников. От первого брака певец имеет дочку, а также два сына. В нынешнем браке у него появилась дочь. Между тем Стас Михайлов тоже имеет четверо детей, а также занимается воспитанием двоих детей нынешней своей жены Инны.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 23:00

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