Стас Михайлов и Сергей Жуков записали песню «Наши дети»

Размещённый Сергеем Жуковым в Сети трек сопровождается снимками из семейных архивов знаменитостей. Объясняя главную мысль песни, музыкант отметил, что детство вернуть нельзя, однако навсегда останется безграничная любовь к детям.Солист группы «Руки вверх!» имеет 4 наследников. От первого брака певец имеет дочку, а также два сына. В нынешнем браке у него появилась дочь. Между тем Стас Михайлов тоже имеет четверо детей, а также занимается воспитанием двоих детей нынешней своей жены Инны.