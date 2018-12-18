Йоко Оно приедет в Москву на открытие своей выставки

Сама выставка будет открыта для столичных любителей живописи в течении почти двух месяцев, с начала октября. По мнению организаторов мероприятия, она презентует все художественные особенности, характерные для Йоко Оно. На работах словно наяву видно восприятие мира художницей, а также её видение искусства, как представителя социальной и политической сферы жизни общества.Экспозиция станет частью широкомасштабной программы фестиваля, организатором которого стала Школа современного искусства "Территория".Ранее, когда был жив Джон Леннон, они вместе с женой совместно создавали некоторые музыкальные произведения. После гибели мужа Йоко Оно всем своим творчеством старалась увековечить память рок-музыканта. Основные направления её произведений - создание арт-портретов и музыка.