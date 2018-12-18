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Йоко Оно приедет в Москву на открытие своей выставки

Йоко Оно, жена Джона Леннона, одного из солистов классического рок-квартета "The Beatles", собирается посетить открытие презентации своих работ в Москве. Вернисаж работ Оно, названный "The Sky is Always Clear" ("Небо всегда чистое"), состоится в конце следующего года в Музее современного искусства.

Йоко Оно приедет в Москву на открытие своей выставки


Сама выставка будет открыта для столичных любителей живописи в течении почти двух месяцев, с начала октября. По мнению организаторов мероприятия, она презентует все художественные особенности, характерные для Йоко Оно. На работах словно наяву видно восприятие мира художницей, а также её видение искусства, как представителя социальной и политической сферы жизни общества.
Экспозиция станет частью широкомасштабной программы фестиваля, организатором которого стала Школа современного искусства "Территория".

Ранее, когда был жив Джон Леннон, они вместе с женой совместно создавали некоторые музыкальные произведения. После гибели мужа Йоко Оно всем своим творчеством старалась увековечить память рок-музыканта. Основные направления её произведений - создание арт-портретов и музыка.



 
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Культура
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 06:00

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