Йоко Оно приедет в Москву на открытие своей выставки
Йоко Оно, жена Джона Леннона, одного из солистов классического рок-квартета "The Beatles", собирается посетить открытие презентации своих работ в Москве. Вернисаж работ Оно, названный "The Sky is Always Clear" ("Небо всегда чистое"), состоится в конце следующего года в Музее современного искусства.
Сама выставка будет открыта для столичных любителей живописи в течении почти двух месяцев, с начала октября. По мнению организаторов мероприятия, она презентует все художественные особенности, характерные для Йоко Оно. На работах словно наяву видно восприятие мира художницей, а также её видение искусства, как представителя социальной и политической сферы жизни общества.
Экспозиция станет частью широкомасштабной программы фестиваля, организатором которого стала Школа современного искусства "Территория".
Ранее, когда был жив Джон Леннон, они вместе с женой совместно создавали некоторые музыкальные произведения. После гибели мужа Йоко Оно всем своим творчеством старалась увековечить память рок-музыканта. Основные направления её произведений - создание арт-портретов и музыка.
Сама выставка будет открыта для столичных любителей живописи в течении почти двух месяцев, с начала октября. По мнению организаторов мероприятия, она презентует все художественные особенности, характерные для Йоко Оно. На работах словно наяву видно восприятие мира художницей, а также её видение искусства, как представителя социальной и политической сферы жизни общества.
Экспозиция станет частью широкомасштабной программы фестиваля, организатором которого стала Школа современного искусства "Территория".
Ранее, когда был жив Джон Леннон, они вместе с женой совместно создавали некоторые музыкальные произведения. После гибели мужа Йоко Оно всем своим творчеством старалась увековечить память рок-музыканта. Основные направления её произведений - создание арт-портретов и музыка.
Культура
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 06:00