АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Легендарные участники The Beatles воссоединились ради шоу в Лондоне

Легендарные участники коллектива The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр впервые за много лет воссоединились ради шоу в Лондоне. Как сообщает зарубежное издание The Independent, знаменитые "битлы" выступили на одной сцене с гитаристом группы Rolling Stones.
Легендарные участники The Beatles воссоединились ради шоу в Лондоне

Фанаты были очень удивлены когда на одном из выступлений к Полу Маккартни подошел Ринго Старр. Как выяснилось, известный исполнитель специально пригласил Ринго Старра и гитариста Ронни Вуда для песни «Get Back».

Ринго Старр был под впечатлением от происходящего и назвал совместное выступление невероятным. Такое впечатляющее шоу не могли пропустить такие звезды как: Эмма Томпсон, Джери Холливел и Гарри Стайлс.
Легендарные участники The Beatles воссоединились ради шоу в Лондоне

Кроме песен и музыки поклонники услышали от Пола Маккартни множество анекдотов о Джордже Харрисоне и Джоне Ленноне.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 21:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Денис Клявер опубликовал в Instagram трогательное
Легендарные участники The Beatles воссоединились
В Великобритании обнаружили уникальную коллекцию
Screen Rant назвал лучший фильм ужасов 2018 года
В Лас-Вегасе дебютирует Mercedes-Benz CLA новой
Исследователи в Китае обнаружили перья
В Эрмитажном театре выступил кот-оракул Ахилл
Звезда "Дома-2" Ирина Пинчук напилась на
Ученые: Активность мозга матери способна влиять
Мама Лены Барановой угрожает ведущим "Дома-2"
Светлана Бондарчук для празднования 50-летия
В «Ростехе» изобрели «умную» камеру наблюдения
Карина Мишулина показала в Instagram
Родственники погибших в ДТП просят Рамзана
Юлия Снигирь неожиданно сменила имидж
Ксения Собчак выложила забавное видео с сыном в
Звезда "Полицейского с Рублевки" Сергей Бурунов
Лариса Гузеева вышла на мороз в банном полотенце
Анастасия Костенко впервые показала фигуру в
Екатерина Вуличенко в Instagram сообщила о
Александр Беглов и Игорь Албин являются
Звезда "Дома-2" Евгений Абузяров стал чиновником
В Москве задержали видеоблогера из-за тела
На авторынке РФ с середины ноября автобренды
Смартфоны на ОС Android провалили тест на
Юлия Высоцкая нарядила 4-х метровую ёлку в
Volkswagen в России отзывает свыше 4 000 авто
Алена Шишкова похоронила близкого человека в
Вера Брежнева не ответила на критику ее наряда на
В России предложили ввести алименты в пользу
Просмотреть все новости