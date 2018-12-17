Легендарные участники The Beatles воссоединились ради шоу в Лондоне





Легендарные участники коллектива The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр впервые за много лет воссоединились ради шоу в Лондоне. Как сообщает зарубежное издание The Independent, знаменитые "битлы" выступили на одной сцене с гитаристом группы Rolling Stones.Фанаты были очень удивлены когда на одном из выступлений к Полу Маккартни подошел Ринго Старр. Как выяснилось, известный исполнитель специально пригласил Ринго Старра и гитариста Ронни Вуда для песни «Get Back».Ринго Старр был под впечатлением от происходящего и назвал совместное выступление невероятным. Такое впечатляющее шоу не могли пропустить такие звезды как: Эмма Томпсон, Джери Холливел и Гарри Стайлс.Кроме песен и музыки поклонники услышали от Пола Маккартни множество анекдотов о Джордже Харрисоне и Джоне Ленноне.