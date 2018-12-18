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Buick собирается выпустить новый кроссовер Inspire

Вскоре автобренд Buick планирует выпустить новый кроссовер Inspire. Концептуальную версию авто презентовали в апреле текущего года.

Buick собирается выпустить новый кроссовер Inspire


Транспортное средство Buick Inspire построят на основе платформы, используемой в престижном кроссовере Cadillac XT4. Информация о технических характеристиках машины пока умалчивается. Концепт, который представили в апреле 2018 года, оснащали электрическим силовым агрегатом, способным генерировать 550 л.с. Данная версия без подзарядки способна преодолеть 600 км. Весной этого года производитель отмечал, что серийную модификацию кросса наделят стандартными силовыми установками внутреннего сгорания.

В настоящее время отсутствуют данные о том, когда автомобиль будет презентован. Согласно предварительной информации, авто представят общественности в 2019 году.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00

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