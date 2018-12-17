Screen Rant назвал лучший фильм ужасов 2018 года





Лидером рейтинга лучших фильмов ужаса, по мнению авторов, можно по праву считать "Реинкарнацию", которая стала дебютом для Ари Астера. Согласно сюжету, в доме главной героини после смерти её родительницы происходят мистические события. Критики считают, что лента принадлежит к категории тех волнующих картин, которую пересматривать не захочется.Вторую позицию в списке заняла кинокартина под названием "Тихое место" Джона Красински, исполнившего главную роль. Главная идея хоррора - показать шаловливым детям, какие последствия может иметь шумная и веселая игра.На третьем месте оказалась "Суспирия", являющаяся ремейком фильма ужасов 1977 года и созданная итальянским режиссером Лукой Гуаданьино. Работу с участием Дакоты Джонсон, Дориса Хика и Тильды Суинтон портал назвал "завораживающей и ужасной".Четвертую и пятую позицию заняли "Истории призраков" и "Выжившая". Последнюю авторы не рекомендуют смотреть зрителям с проблемами желудка.В рейтинге оказались такие творения как "Хэллоуин", "Мэнди" и "Аннигил", "Новорожденный".