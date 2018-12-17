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Screen Rant назвал лучший фильм ужасов 2018 года

Популярный развлекательный портал Screen Rant назвал лучший фильм ужасов 2018 года. Им оказался хоррор режиссера из США Ари Астера под названием "Реинкарнация". Десятка самых просматриваемых и волнующих картин опубликована на сайте издания.

Screen Rant назвал лучший фильм ужасов 2018 года

Лидером рейтинга лучших фильмов ужаса, по мнению авторов, можно по праву считать "Реинкарнацию", которая стала дебютом для Ари Астера. Согласно сюжету, в доме главной героини после смерти её родительницы происходят мистические события. Критики считают, что лента принадлежит к категории тех волнующих картин, которую пересматривать не захочется.

Вторую позицию в списке заняла кинокартина под названием "Тихое место" Джона Красински, исполнившего главную роль. Главная идея хоррора - показать шаловливым детям, какие последствия может иметь шумная и веселая игра.

На третьем месте оказалась "Суспирия", являющаяся ремейком фильма ужасов 1977 года и созданная итальянским режиссером Лукой Гуаданьино. Работу с участием Дакоты Джонсон, Дориса Хика и Тильды Суинтон портал назвал "завораживающей и ужасной".

Четвертую и пятую позицию заняли "Истории призраков" и "Выжившая". Последнюю авторы не рекомендуют смотреть зрителям с проблемами желудка.

В рейтинге оказались такие творения как "Хэллоуин", "Мэнди" и "Аннигил", "Новорожденный".



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:40

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