Кроссовер Cullinan от компании Rolls-Royce поступил в продажу





Базовая комплектация кроссовера обойдётся владельцам в 375 тыс. долларов. Агрегат оснащён 6,75-литровым бензиновым двигателем с отдачей в 560 л.с. и 850 оборотов в минуту.Помимо основных удобств, салон Rolls-Royce Cullinan оборудован двумя дополнительными креслами с коктейльным столиком, выезжающими из багажного отсека при нажатии соответствующей кнопки на цифровой панели. Также в базовой модель кроссовера включена система ADAS, система ночного видения, камера панорамного обзора, а также интернет Wi-Fi.