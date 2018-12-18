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Кроссовер Cullinan от компании Rolls-Royce поступил в продажу

Американская автокомпания выпустила новый автомобиль. Cullinan является первым кроссовером Rolls-Royce.
Кроссовер Cullinan от компании Rolls-Royce поступил в продажу

Базовая комплектация кроссовера обойдётся владельцам в 375 тыс. долларов. Агрегат оснащён 6,75-литровым бензиновым двигателем с отдачей в 560 л.с. и 850 оборотов в минуту.

Помимо основных удобств, салон Rolls-Royce Cullinan оборудован двумя дополнительными креслами с коктейльным столиком, выезжающими из багажного отсека при нажатии соответствующей кнопки на цифровой панели. Также в базовой модель кроссовера включена система ADAS, система ночного видения, камера панорамного обзора, а также интернет Wi-Fi.



 
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Авто
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 04:00

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