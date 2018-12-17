АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Исследователи в Китае обнаружили перья неизвестных древних птиц в янтаре

Исследователи на территории Китая обнаружили перья неизвестных древних птиц в янтаре. Возраст данной находки - 100 000 000 лет.

Исследователи в Китае обнаружили перья неизвестных древних птиц в янтаре


Возраст был определён по янтарю, непосредственно в котором сохранились данные перья. Учёным пока неизвестен вид данных птиц. Структура, а также форма обнаруженных ископаемых поразила исследователей, так как такое поперечное сечение перьев не имел ни один из видов известных науке современных представителей фауны.

Скорее всего, обнаруженные накожные роговые образования птицы не использовали для полётов, потому что их структура являлась недостаточно плотной. При этом они имели очень яркую окраску. Вследствие этого учёными был сделан вывод, что основная функция данных перьев заключалась в обеспечении успешного полового отбора.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Легендарные участники The Beatles воссоединились
В Великобритании обнаружили уникальную коллекцию
Screen Rant назвал лучший фильм ужасов 2018 года
В Лас-Вегасе дебютирует Mercedes-Benz CLA новой
Исследователи в Китае обнаружили перья
В Эрмитажном театре выступил кот-оракул Ахилл
Звезда "Дома-2" Ирина Пинчук напилась на
Ученые: Активность мозга матери способна влиять
Мама Лены Барановой угрожает ведущим "Дома-2"
Светлана Бондарчук для празднования 50-летия
В «Ростехе» изобрели «умную» камеру наблюдения
Карина Мишулина показала в Instagram
Родственники погибших в ДТП просят Рамзана
Юлия Снигирь неожиданно сменила имидж
Ксения Собчак выложила забавное видео с сыном в
Звезда "Полицейского с Рублевки" Сергей Бурунов
Лариса Гузеева вышла на мороз в банном полотенце
Анастасия Костенко впервые показала фигуру в
Екатерина Вуличенко в Instagram сообщила о
Александр Беглов и Игорь Албин являются
Звезда "Дома-2" Евгений Абузяров стал чиновником
В Москве задержали видеоблогера из-за тела
На авторынке РФ с середины ноября автобренды
Смартфоны на ОС Android провалили тест на
Юлия Высоцкая нарядила 4-х метровую ёлку в
Volkswagen в России отзывает свыше 4 000 авто
Алена Шишкова похоронила близкого человека в
Вера Брежнева не ответила на критику ее наряда на
В России предложили ввести алименты в пользу
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила жительница
Просмотреть все новости