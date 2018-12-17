Исследователи в Китае обнаружили перья неизвестных древних птиц в янтаре





Возраст был определён по янтарю, непосредственно в котором сохранились данные перья. Учёным пока неизвестен вид данных птиц. Структура, а также форма обнаруженных ископаемых поразила исследователей, так как такое поперечное сечение перьев не имел ни один из видов известных науке современных представителей фауны.Скорее всего, обнаруженные накожные роговые образования птицы не использовали для полётов, потому что их структура являлась недостаточно плотной. При этом они имели очень яркую окраску. Вследствие этого учёными был сделан вывод, что основная функция данных перьев заключалась в обеспечении успешного полового отбора.