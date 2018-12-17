Звезда "Дома-2" Ирина Пинчук напилась на девичнике у Александры Черно
Накануне, весь интернет облетело видео, на котором участница "Дома-2" Ирина Пинчук была замечена в непристойном состоянии.
Александра Черно устроила девичник, на который пригласила только двух участниц периметра - Ирину Пинчук и Алиану Гобозову.
Остальные девушки, которые также пришли на мероприятие, были подружками Саши, которые находятся за периметром. Прощалась с холостяцкой жизнью Александра в своём любимом месте - Сергиевом Посаде, там она заказала одно местное кафе.
Наверняка, девушка уже пожалела, что пригласила Ирину Пинчук, ведь там она показала себя совсем с другой стороны. Девушка напилась "виноградного сока" и устроила дикие танцы на входе в заведение. Такое поведение участницы "Дома-2" наверняка напугало пришедших гостей.
Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, Ирина пела песню посвящённую Захару Саленко, возможно девушка ещё страдает по жгучему брюнету проекта.
Александра Черно устроила девичник, на который пригласила только двух участниц периметра - Ирину Пинчук и Алиану Гобозову.
Остальные девушки, которые также пришли на мероприятие, были подружками Саши, которые находятся за периметром. Прощалась с холостяцкой жизнью Александра в своём любимом месте - Сергиевом Посаде, там она заказала одно местное кафе.
Наверняка, девушка уже пожалела, что пригласила Ирину Пинчук, ведь там она показала себя совсем с другой стороны. Девушка напилась "виноградного сока" и устроила дикие танцы на входе в заведение. Такое поведение участницы "Дома-2" наверняка напугало пришедших гостей.
Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, Ирина пела песню посвящённую Захару Саленко, возможно девушка ещё страдает по жгучему брюнету проекта.