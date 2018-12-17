В Эрмитажном театре выступил кот-оракул Ахилл





Постановка детской оперы проходила 16.12.2018 г. Кот-оракул Ахилл выступил главным героем данного действия. Сюжет рассказывает об одном бездомном котенке, который начинает выполнять обязанности дворцового стража. Теперь он - хранитель коллекции древних искусств Эрмитажа. Однако ночью из здания исчезает ценный артефакт. При этом пушистому дворцовому стражу предстоит приложить усилия, чтобы узнать, кто является похитителем. Данная история была рассказана на сцене с помощью красочных различных костюмов. Также была задействована анимированная мультимедийная декорация.Каждому желающему перед данным спектаклем представилась возможность познакомиться со знаменитостью. Ахилла можно было погладить, а также сделать с ним снимок. Представление повторят также третьего и пятого января. Спектакль проведут в рамках новогодних елок.