"Одноклассники" проведут праздничный эфир в новогоднюю ночь





Грядущий праздничный эфир - первый новогодний опыт для сотрудников соцсети. Представители «Одноклассники.ру» заявляют, что данный опыт является большим шагом в направлении развития эксклюзивной стриминговой платформы с качественным содержанием.Глава сервиса ОК Live Марина Касьянова отметила, что благодаря данному сервису, зрители станут участниками новогоднего представления где будут присутствовать множество звёзд шоу-бизнеса.Отметим, что новогодний праздничный эфир социальной сети «Одноклассники.ру» также транслируется на канале телеэкранов «МИР».