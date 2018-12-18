АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.38 USD 66.62
Курс валют на 18.12.2018

"Одноклассники" проведут праздничный эфир в новогоднюю ночь

Социальная сеть «Одноклассники» проведёт новогодний эфир. Праздничная программа названа «Настоящий новый год».
"Одноклассники" проведут праздничный эфир в новогоднюю ночь

Грядущий праздничный эфир - первый новогодний опыт для сотрудников соцсети. Представители «Одноклассники.ру» заявляют, что данный опыт является большим шагом в направлении развития эксклюзивной стриминговой платформы с качественным содержанием.
Глава сервиса ОК Live Марина Касьянова отметила, что благодаря данному сервису, зрители станут участниками новогоднего представления где будут присутствовать множество звёзд шоу-бизнеса.
"Одноклассники" проведут праздничный эфир в новогоднюю ночь

Отметим, что новогодний праздничный эфир социальной сети «Одноклассники.ру» также транслируется на канале телеэкранов «МИР».



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 01:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кроссовер Seat Ateca переработали для езды по
"Одноклассники" проведут праздничный эфир в
Обнародованы сроки анонса видеокарты NVIDIA
Стас Михайлов и Сергей Жуков записали песню
Денис Клявер опубликовал в Instagram трогательное
Легендарные участники The Beatles воссоединились
В Великобритании обнаружили уникальную коллекцию
Screen Rant назвал лучший фильм ужасов 2018 года
В Лас-Вегасе дебютирует Mercedes-Benz CLA новой
Исследователи в Китае обнаружили перья
В Эрмитажном театре выступил кот-оракул Ахилл
Звезда "Дома-2" Ирина Пинчук напилась на
Ученые: Активность мозга матери способна влиять
Мама Лены Барановой угрожает ведущим "Дома-2"
Светлана Бондарчук для празднования 50-летия
В «Ростехе» изобрели «умную» камеру наблюдения
Карина Мишулина показала в Instagram
Родственники погибших в ДТП просят Рамзана
Юлия Снигирь неожиданно сменила имидж
Ксения Собчак выложила забавное видео с сыном в
Звезда "Полицейского с Рублевки" Сергей Бурунов
Лариса Гузеева вышла на мороз в банном полотенце
Анастасия Костенко впервые показала фигуру в
Екатерина Вуличенко в Instagram сообщила о
Александр Беглов и Игорь Албин являются
Звезда "Дома-2" Евгений Абузяров стал чиновником
В Москве задержали видеоблогера из-за тела
На авторынке РФ с середины ноября автобренды
Смартфоны на ОС Android провалили тест на
Юлия Высоцкая нарядила 4-х метровую ёлку в
Просмотреть все новости