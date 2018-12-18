Обнародованы сроки анонса видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060
Интернет-ресурс VideoCardz обнародовал изображение устройства. Судя по всему, компания NVIDIA скоро анонсирует дату выпуска видеоадаптера GeForce RTX 2060.
Судя по очередному посту редактора ресурса HardwareLuxx Андреаса Шиллинга в соцсети Twitter, выход видеокарты GeForce RTX 2060 запланирован на первую половину января. Вероятно, это произойдёт на мероприятии CES 2019.
А в настоящий момент известно, что GeForce RTX 2060 оснащена 6 Гб ОЗУ поколения GDDR6 и GPU TU106. Судя по ранним тестированиям в игре Final Fantasy XV, устройство мощней GTX 1060, однако уступает в производительности GTX 1070.
Судя по очередному посту редактора ресурса HardwareLuxx Андреаса Шиллинга в соцсети Twitter, выход видеокарты GeForce RTX 2060 запланирован на первую половину января. Вероятно, это произойдёт на мероприятии CES 2019.
А в настоящий момент известно, что GeForce RTX 2060 оснащена 6 Гб ОЗУ поколения GDDR6 и GPU TU106. Судя по ранним тестированиям в игре Final Fantasy XV, устройство мощней GTX 1060, однако уступает в производительности GTX 1070.
Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 00:00