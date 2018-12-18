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Обнародованы сроки анонса видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060

Интернет-ресурс VideoCardz обнародовал изображение устройства. Судя по всему, компания NVIDIA скоро анонсирует дату выпуска видеоадаптера GeForce RTX 2060.
Обнародованы сроки анонса видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060

Судя по очередному посту редактора ресурса HardwareLuxx Андреаса Шиллинга в соцсети Twitter, выход видеокарты GeForce RTX 2060 запланирован на первую половину января. Вероятно, это произойдёт на мероприятии CES 2019.

А в настоящий момент известно, что GeForce RTX 2060 оснащена 6 Гб ОЗУ поколения GDDR6 и GPU TU106. Судя по ранним тестированиям в игре Final Fantasy XV, устройство мощней GTX 1060, однако уступает в производительности GTX 1070.



 
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Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 00:00

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