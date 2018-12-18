Обнародованы сроки анонса видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060





Судя по очередному посту редактора ресурса HardwareLuxx Андреаса Шиллинга в соцсети Twitter, выход видеокарты GeForce RTX 2060 запланирован на первую половину января. Вероятно, это произойдёт на мероприятии CES 2019.А в настоящий момент известно, что GeForce RTX 2060 оснащена 6 Гб ОЗУ поколения GDDR6 и GPU TU106. Судя по ранним тестированиям в игре Final Fantasy XV, устройство мощней GTX 1060, однако уступает в производительности GTX 1070.