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В «Ростехе» изобрели «умную» камеру наблюдения

Разработчики компании «Ростех» изобрели «умную» камеру для наружного наблюдения. Устройство способно оценивать обстановку и обнаруживать опасные ситуации.
В «Ростехе» изобрели «умную» камеру наблюдения

Видеокамера оснащена специальной смарт-системой, разработанной для анализа окружающей обстановки. Устройство способно выявить припаркованный в неположенном месте транспорт или зафиксировать превышение скоростного лимита на автотрассе. Также оно обладает высоким разрешением видеосъёмки с возможностью самостоятельно наводить резкость благодаря смарт-технологии по обработке яркостных шумов.

Помимо этого, камера имеет доступ к аварийной сигнализации с возможностью передачи сигнала в службы реагирования. Оборудована инфракрасной подсветкой дальностью в 50 метров.

Специалисты утверждают, «умное» устройство надежно защищено от пыли, влаги и механических повреждений, а также исправно функционирует в любое время суток даже при очень низкой или высокой температуре.



 
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Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 19:11

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