В «Ростехе» изобрели «умную» камеру наблюдения





Видеокамера оснащена специальной смарт-системой, разработанной для анализа окружающей обстановки. Устройство способно выявить припаркованный в неположенном месте транспорт или зафиксировать превышение скоростного лимита на автотрассе. Также оно обладает высоким разрешением видеосъёмки с возможностью самостоятельно наводить резкость благодаря смарт-технологии по обработке яркостных шумов.Помимо этого, камера имеет доступ к аварийной сигнализации с возможностью передачи сигнала в службы реагирования. Оборудована инфракрасной подсветкой дальностью в 50 метров.Специалисты утверждают, «умное» устройство надежно защищено от пыли, влаги и механических повреждений, а также исправно функционирует в любое время суток даже при очень низкой или высокой температуре.