Светлана Бондарчук для празднования 50-летия выбрала откровенный наряд
Знаменитой российской телеведущей и модели Светлане Бондарчук сегодня исполнилось 50 лет. Знаменитость опубликовала пост в Instagram посвященный данному событию, где показала подписчикам очень откровенный наряд.
Светлана Бондарчук показала фотографию, где можно увидеть ее в очень откровенном и коротком платье. Его прозрачная ткань дает возможность фанатам заметить отсутствие на имениннице бюстгальтера, и наличие на ней лишь белья в нижней части наряда.
Читатели блога Светланы Бондарчук отреагировали на снимок по-разному. Кто-то считает, что их кумир в свои 50 выглядит отлично и может позволить себе такие платья, а некоторые уверены, что подобные фотографии в социальную сеть выкладывать не стоит.
Светлана Бондарчук показала фотографию, где можно увидеть ее в очень откровенном и коротком платье. Его прозрачная ткань дает возможность фанатам заметить отсутствие на имениннице бюстгальтера, и наличие на ней лишь белья в нижней части наряда.
Читатели блога Светланы Бондарчук отреагировали на снимок по-разному. Кто-то считает, что их кумир в свои 50 выглядит отлично и может позволить себе такие платья, а некоторые уверены, что подобные фотографии в социальную сеть выкладывать не стоит.