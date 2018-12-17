АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Светлана Бондарчук для празднования 50-летия выбрала откровенный наряд

Знаменитой российской телеведущей и модели Светлане Бондарчук сегодня исполнилось 50 лет. Знаменитость опубликовала пост в Instagram посвященный данному событию, где показала подписчикам очень откровенный наряд.
Светлана Бондарчук для празднования 50-летия выбрала откровенный наряд
Светлана Бондарчук показала фотографию, где можно увидеть ее в очень откровенном и коротком платье. Его прозрачная ткань дает возможность фанатам заметить отсутствие на имениннице бюстгальтера, и наличие на ней лишь белья в нижней части наряда.
Светлана Бондарчук для празднования 50-летия выбрала откровенный наряд

Читатели блога Светланы Бондарчук отреагировали на снимок по-разному. Кто-то считает, что их кумир в свои 50 выглядит отлично и может позволить себе такие платья, а некоторые уверены, что подобные фотографии в социальную сеть выкладывать не стоит.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:18

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Легендарные участники The Beatles воссоединились
В Великобритании обнаружили уникальную коллекцию
Screen Rant назвал лучший фильм ужасов 2018 года
В Лас-Вегасе дебютирует Mercedes-Benz CLA новой
Исследователи в Китае обнаружили перья
В Эрмитажном театре выступил кот-оракул Ахилл
Звезда "Дома-2" Ирина Пинчук напилась на
Ученые: Активность мозга матери способна влиять
Мама Лены Барановой угрожает ведущим "Дома-2"
Светлана Бондарчук для празднования 50-летия
В «Ростехе» изобрели «умную» камеру наблюдения
Карина Мишулина показала в Instagram
Родственники погибших в ДТП просят Рамзана
Юлия Снигирь неожиданно сменила имидж
Ксения Собчак выложила забавное видео с сыном в
Звезда "Полицейского с Рублевки" Сергей Бурунов
Лариса Гузеева вышла на мороз в банном полотенце
Анастасия Костенко впервые показала фигуру в
Екатерина Вуличенко в Instagram сообщила о
Александр Беглов и Игорь Албин являются
Звезда "Дома-2" Евгений Абузяров стал чиновником
В Москве задержали видеоблогера из-за тела
На авторынке РФ с середины ноября автобренды
Смартфоны на ОС Android провалили тест на
Юлия Высоцкая нарядила 4-х метровую ёлку в
Volkswagen в России отзывает свыше 4 000 авто
Алена Шишкова похоронила близкого человека в
Вера Брежнева не ответила на критику ее наряда на
В России предложили ввести алименты в пользу
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила жительница
Просмотреть все новости