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Ксения Собчак выложила забавное видео с сыном в Instagram

Бывшая ведущая "Дома-2" Ксения Собчак поделилась с подписчиками в Instagram видео где она со своим мужем проводят время с сыном.

Напомним, что Ксения и Максим Виторган стали родителями ровно два года назад. Именно тогда, скандальная светская львица стала заботливой мамой.

Ксения Собчак выложила забавное видео с сыном в Instagram

Как выражается сама Собчак: "Ровно два года назад, этот малыш сделал из меня человека." Месяц назад, когда Платон праздновал свой второй день рождения, девушка поблагодарила отца малыша за то, что он сделал ей такой подарок судьбы.

На снимке видно, как маленький сын Ксении играет с небольшим предметом и развивает свою моторику. Звёздная пара уже размышляет о том, где будет учиться Платон и какое образование будет получать. Возможно, они уже начинают подыскивать наиболее подходящие институты.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:43

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