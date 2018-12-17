Ксения Собчак выложила забавное видео с сыном в Instagram

Напомним, что Ксения и Максим Виторган стали родителями ровно два года назад. Именно тогда, скандальная светская львица стала заботливой мамой.Как выражается сама Собчак: "Ровно два года назад, этот малыш сделал из меня человека." Месяц назад, когда Платон праздновал свой второй день рождения, девушка поблагодарила отца малыша за то, что он сделал ей такой подарок судьбы.На снимке видно, как маленький сын Ксении играет с небольшим предметом и развивает свою моторику. Звёздная пара уже размышляет о том, где будет учиться Платон и какое образование будет получать. Возможно, они уже начинают подыскивать наиболее подходящие институты.