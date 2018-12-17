Карина Мишулина показала в Instagram экстравагантный наряд
Известная российская актриса и дочь известного актера Спартака Мишулина Карина в своем блоге Instagram показала фото, где предстала в экстравагантном наряде с не менее экстравагантным макияжем. Поклонники разошлись во мнении, но никто не смог пройти мимо сюжета.
Карина Мишулина под постом призналась, что стала ведущей тематического мероприятия, где главной темой был средневековый бал. Также она поделилась своими впечатлениями об идее проводить корпоративы в различных стилях. Ей понравилось, что вечеринка оказалась не банальной, а наоборот веселой, чем-то похожей на театральную постановку. Подобное, по мнению актрисы, запоминается на всю жизнь. Также знаменитость поинтересовалась у поклонников, что они думают о ее необычном образе.
Читатели блога Мишулиной разделились на два лагеря, первый раскритиковал наряд актрисы. Кто-то даже спросил, где она припарковала свою метлу. А второй лагерь оценил внешний вид своего кумира и отметил, что это очень креативно, ярко и необычно.
Карина Мишулина под постом призналась, что стала ведущей тематического мероприятия, где главной темой был средневековый бал. Также она поделилась своими впечатлениями об идее проводить корпоративы в различных стилях. Ей понравилось, что вечеринка оказалась не банальной, а наоборот веселой, чем-то похожей на театральную постановку. Подобное, по мнению актрисы, запоминается на всю жизнь. Также знаменитость поинтересовалась у поклонников, что они думают о ее необычном образе.
Читатели блога Мишулиной разделились на два лагеря, первый раскритиковал наряд актрисы. Кто-то даже спросил, где она припарковала свою метлу. А второй лагерь оценил внешний вид своего кумира и отметил, что это очень креативно, ярко и необычно.