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Карина Мишулина показала в Instagram экстравагантный наряд

Известная российская актриса и дочь известного актера Спартака Мишулина Карина в своем блоге Instagram показала фото, где предстала в экстравагантном наряде с не менее экстравагантным макияжем. Поклонники разошлись во мнении, но никто не смог пройти мимо сюжета.
Карина Мишулина показала в Instagram экстравагантный наряд

Карина Мишулина под постом призналась, что стала ведущей тематического мероприятия, где главной темой был средневековый бал. Также она поделилась своими впечатлениями об идее проводить корпоративы в различных стилях. Ей понравилось, что вечеринка оказалась не банальной, а наоборот веселой, чем-то похожей на театральную постановку. Подобное, по мнению актрисы, запоминается на всю жизнь. Также знаменитость поинтересовалась у поклонников, что они думают о ее необычном образе.

Читатели блога Мишулиной разделились на два лагеря, первый раскритиковал наряд актрисы. Кто-то даже спросил, где она припарковала свою метлу. А второй лагерь оценил внешний вид своего кумира и отметил, что это очень креативно, ярко и необычно.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:00

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