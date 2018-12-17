Карина Мишулина показала в Instagram экстравагантный наряд

Карина Мишулина под постом призналась, что стала ведущей тематического мероприятия, где главной темой был средневековый бал. Также она поделилась своими впечатлениями об идее проводить корпоративы в различных стилях. Ей понравилось, что вечеринка оказалась не банальной, а наоборот веселой, чем-то похожей на театральную постановку. Подобное, по мнению актрисы, запоминается на всю жизнь. Также знаменитость поинтересовалась у поклонников, что они думают о ее необычном образе.Читатели блога Мишулиной разделились на два лагеря, первый раскритиковал наряд актрисы. Кто-то даже спросил, где она припарковала свою метлу. А второй лагерь оценил внешний вид своего кумира и отметил, что это очень креативно, ярко и необычно.