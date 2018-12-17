Александр Беглов и Игорь Албин являются серьезными претендентами на губернаторский пост Санкт-Петербурга
По мнению авторитетных политических экспертов из Санкт-Петербурга, главными конкурентами за пост губернатора Северной столицы станут нынешний врио Александр Беглов и вице-губернатор, самый популярный и влиятельный чиновник города Игорь Албин. Об этом пишет портал «Правда.ру», ссылаясь на экспертное мнение местных порталов «Фонтанка» и «Город 812».
По мнению специалистов, Кремль вполне способен пойти на рокировку Албина и Беглова. Они оба являются сильными и эффективными управленцами, что подтверждается итогами анонимного опроса, который был проведен местными СМИ среди близких к петербургской политике людей. Если бы губернаторские выборы состоялись бы в грядущие выходные, то 9% респондентов отдали бы голоса за Албина, а 16% — за Беглова.
В то же время питерскими изданиями при составлении так называемого «рейтинга влиятельности» были также опрошены эксперты, и большая их часть сделала свой выбор, как вероятного губернатора Санкт-Петербурга, в пользу Игоря Албина.
Игорь Албин действительно является серьезным претендентом на губернаторский пост. За него говорят его дела и послужной список. Он был лидером рейтинга ведущих управленцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области, входил в ТОП-100 издания «Деловой Петербург», обладает богатым опытом работы на министерском уровне. Чиновник за годы работы в должности неизменно отвечал за самые сложные участки городского хозяйства в Северной Пальмире.
Если говорить об Александре Беглове, то он известен, как сильный управленец и хозяйственник. С третьего октября (момент его вступления в должность врио губернатора) он успел провести ряд успешных и знаковых кадровых назначений в местной администрации. С его подачи был перераспределен бюджет с обеспечением финансирования возведения дорог, достижения целей в области здравоохранения и соцобеспечения граждан. Он также вместе с Игорем Албиным решает вопрос по приобретению контрольного пакета акций компании «Метрострой», что окажет благотворное влияние на развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.
По мнению специалистов, Кремль вполне способен пойти на рокировку Албина и Беглова. Они оба являются сильными и эффективными управленцами, что подтверждается итогами анонимного опроса, который был проведен местными СМИ среди близких к петербургской политике людей. Если бы губернаторские выборы состоялись бы в грядущие выходные, то 9% респондентов отдали бы голоса за Албина, а 16% — за Беглова.
В то же время питерскими изданиями при составлении так называемого «рейтинга влиятельности» были также опрошены эксперты, и большая их часть сделала свой выбор, как вероятного губернатора Санкт-Петербурга, в пользу Игоря Албина.
Игорь Албин действительно является серьезным претендентом на губернаторский пост. За него говорят его дела и послужной список. Он был лидером рейтинга ведущих управленцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области, входил в ТОП-100 издания «Деловой Петербург», обладает богатым опытом работы на министерском уровне. Чиновник за годы работы в должности неизменно отвечал за самые сложные участки городского хозяйства в Северной Пальмире.
Если говорить об Александре Беглове, то он известен, как сильный управленец и хозяйственник. С третьего октября (момент его вступления в должность врио губернатора) он успел провести ряд успешных и знаковых кадровых назначений в местной администрации. С его подачи был перераспределен бюджет с обеспечением финансирования возведения дорог, достижения целей в области здравоохранения и соцобеспечения граждан. Он также вместе с Игорем Албиным решает вопрос по приобретению контрольного пакета акций компании «Метрострой», что окажет благотворное влияние на развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 18:25