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Юлия Снигирь неожиданно сменила имидж

Юлия Снигирь неожиданно для поклонников сменила имидж. Актриса решила перекрасить волос в рыжий цвет. Соответствующий снимок звезда опубликовала в Instagram и теперь фанаты активно обсуждают её новый образ.

Юлия Снигирь неожиданно сменила имидж

Юлия Снигирь любит радовать многочисленных фанатов разнообразными публикациями. Недавно артистка поместила в Instagram новый интересный кадр, где она позирует в образе "рыжей бестии". Многие фолловеры оценили цвет волос актрисы и написали, что оттенок ей очень подходит: "Оттенок шикарный. Вам очень идет", "Красотка", "Цвет шикарный", "Какая же Вы красота", "Как из сказки".

Некоторые фанаты считают, что рыжий цвет Юлии Снигирь не к лицу и брюнеткой она выглядела намного эффектнее: "Красивым женщинам- многое к лицу! Но...этот цвет волос - простит. Не ваше. Извините.", "Брюнеткой лучше", "С темным была шикарная", "Вам с темным оттенком так хорошо было".

"У вас цветотип - холодный, а этот цвет волос относится к тёплым тонам.. с темным цветом волос вы были ярче! Он безумно вам шёл и подчёркивал все достоинства лица.. а сейчас - вы растворились..", - "профессионально" оценил "метаморфозы" Юлии Снигирь один из комментаторов.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:52

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