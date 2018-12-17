Юлия Снигирь неожиданно сменила имидж

Юлия Снигирь любит радовать многочисленных фанатов разнообразными публикациями. Недавно артистка поместила в Instagram новый интересный кадр, где она позирует в образе "рыжей бестии". Многие фолловеры оценили цвет волос актрисы и написали, что оттенок ей очень подходит: "Оттенок шикарный. Вам очень идет", "Красотка", "Цвет шикарный", "Какая же Вы красота", "Как из сказки".Некоторые фанаты считают, что рыжий цвет Юлии Снигирь не к лицу и брюнеткой она выглядела намного эффектнее: "Красивым женщинам- многое к лицу! Но...этот цвет волос - простит. Не ваше. Извините.", "Брюнеткой лучше", "С темным была шикарная", "Вам с темным оттенком так хорошо было"."У вас цветотип - холодный, а этот цвет волос относится к тёплым тонам.. с темным цветом волос вы были ярче! Он безумно вам шёл и подчёркивал все достоинства лица.. а сейчас - вы растворились..", - "профессионально" оценил "метаморфозы" Юлии Снигирь один из комментаторов.