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Анастасия Костенко впервые показала фигуру в бикини после родов

Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко совсем недавно стала мамой замечательной малышки.

Молодая мама, на протяжении нескольких месяцев занималась исключительно ребёнком, ей пришлось не легко, ведь это её первый опыт материнства.

Анастасия Костенко впервые показала фигуру в бикини после родов

Она призналась, что всё время отдаёт только своему мужу и дочке.

Но предстоящий зимний отпуск, на который уже отправилась звёздная пара, вынудил девушку серьёзно заняться своей фигурой и внешним видом. Во время беременности у Костенко появились лишние килограммы, от которых она смогла избавиться и подготовить себя к жаркой стране.

Накануне, Анастасия опубликовала в своём Instagram семейное фото, на котором предстала во всей красе. Девушка надела купальник и показала свою шикарную фигуру. Подписчики семьи сразу начали расхваливать девушку, также они заметили красивое сочетание в одежде между всей семьёй.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:30

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