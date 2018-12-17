Анастасия Костенко впервые показала фигуру в бикини после родов

Молодая мама, на протяжении нескольких месяцев занималась исключительно ребёнком, ей пришлось не легко, ведь это её первый опыт материнства.Она призналась, что всё время отдаёт только своему мужу и дочке.Но предстоящий зимний отпуск, на который уже отправилась звёздная пара, вынудил девушку серьёзно заняться своей фигурой и внешним видом. Во время беременности у Костенко появились лишние килограммы, от которых она смогла избавиться и подготовить себя к жаркой стране.Накануне, Анастасия опубликовала в своём Instagram семейное фото, на котором предстала во всей красе. Девушка надела купальник и показала свою шикарную фигуру. Подписчики семьи сразу начали расхваливать девушку, также они заметили красивое сочетание в одежде между всей семьёй.