Екатерина Вуличенко в Instagram сообщила о рождение сына
Знаменитая российская актриса Екатерина Вуличенко в своем блоге Instagram поделилась с подписчиками приятной новостью – она стала мамой во второй раз. На этот раз знаменитость родила сына.
Екатерина Вуличенко долгое время скрывала информацию о своем интересном положении, хотя многие поклонники уже почти были в этом уверены. Несколько месяцев назад она делилась с подписчиками своими мыслями и впечатлениями, которые ее посещают во время беременности. А теперь актриса делится новой радостью, она стала счастливой матерью сына. В своем посте Вуличенко от всей души благодарит персонал родильного дома, где проходили ее роды и признается, что не смогла пройти через все это в одиночку. Сегодня артистка и ее наследник чувствуют себя отлично.
Читатели блога Екатерины Вуличенко разделили радость со своим кумиром и пожелали обоим крепкого здоровья и счастья.
Екатерина Вуличенко долгое время скрывала информацию о своем интересном положении, хотя многие поклонники уже почти были в этом уверены. Несколько месяцев назад она делилась с подписчиками своими мыслями и впечатлениями, которые ее посещают во время беременности. А теперь актриса делится новой радостью, она стала счастливой матерью сына. В своем посте Вуличенко от всей души благодарит персонал родильного дома, где проходили ее роды и признается, что не смогла пройти через все это в одиночку. Сегодня артистка и ее наследник чувствуют себя отлично.
Читатели блога Екатерины Вуличенко разделили радость со своим кумиром и пожелали обоим крепкого здоровья и счастья.