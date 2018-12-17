АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Екатерина Вуличенко в Instagram сообщила о рождение сына

Знаменитая российская актриса Екатерина Вуличенко в своем блоге Instagram поделилась с подписчиками приятной новостью – она стала мамой во второй раз. На этот раз знаменитость родила сына.
Екатерина Вуличенко в Instagram сообщила о рождение сына

Екатерина Вуличенко долгое время скрывала информацию о своем интересном положении, хотя многие поклонники уже почти были в этом уверены. Несколько месяцев назад она делилась с подписчиками своими мыслями и впечатлениями, которые ее посещают во время беременности. А теперь актриса делится новой радостью, она стала счастливой матерью сына. В своем посте Вуличенко от всей души благодарит персонал родильного дома, где проходили ее роды и признается, что не смогла пройти через все это в одиночку. Сегодня артистка и ее наследник чувствуют себя отлично.

Читатели блога Екатерины Вуличенко разделили радость со своим кумиром и пожелали обоим крепкого здоровья и счастья.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Бондарчук для празднования 50-летия
В «Ростехе» изобрели «умную» камеру наблюдения
Карина Мишулина показала в Instagram
Родственники погибших в ДТП просят Рамзана
Юлия Снигирь неожиданно сменила имидж
Ксения Собчак выложила забавное видео с сыном в
Звезда "Полицейского с Рублевки" Сергей Бурунов
Лариса Гузеева вышла на мороз в банном полотенце
Анастасия Костенко впервые показала фигуру в
Екатерина Вуличенко в Instagram сообщила о
Александр Беглов и Игорь Албин являются
Звезда "Дома-2" Евгений Абузяров стал чиновником
В Москве задержали видеоблогера из-за тела
На авторынке РФ с середины ноября автобренды
Смартфоны на ОС Android провалили тест на
Юлия Высоцкая нарядила 4-х метровую ёлку в
Volkswagen в России отзывает свыше 4 000 авто
Алена Шишкова похоронила близкого человека в
Вера Брежнева не ответила на критику ее наряда на
В России предложили ввести алименты в пользу
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила жительница
Юлия Яковлева в «Судьбе человека» рассказала о
Меган Маркл хотят выгнать из королевской семьи
Директор НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского - о
Жители Нижнего Тагила наблюдали за «световыми
Андрея Малахова обвинили в сокрытии ложной
Озвучены перспективы ипотеки на 2019 год в РФ
Суд отклонил иск Цымбалюк-Романовской к адвокату
Катя Лель показала в Instagram, как танцует
Вернувшаяся в Instagram Мария Максакова
Просмотреть все новости