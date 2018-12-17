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Звезда "Дома-2" Евгений Абузяров стал чиновником

Бывший участник "Дома-2" Евгений Абузяров смог отличиться. Выйдя за периметр, молодой человек шагнул в политику.

В начале он попытал свои силы на телевидении, ну а после сообщил подписчикам о том, что он теперь является главной одного из государственных учреждений.

Звезда "Дома-2" Евгений Абузяров стал чиновником

Напомним, что парень пришёл на телепроект вместе с 15 молодыми ребятами, которые не смогли найти любовь за периметром. Андрей сразу понравился не только всем участникам, но и зрителям. Несмотря на то, что Абузяров имел лишний вес, он пользовался популярностью у женского пола.

Зрители помнят, что он даже проявлял симпатию к уже ведущей "Дома-2" Ольге Бузовой. С тех пор прошло 15 лет, а слава мужчины только растёт. Только вот с журналистами так свободно как раньше, у него общаться не получается. Ведь в настоящее время Андрей занимает достаточно высокую должность, он является директором Росавтодора.

Звезда "Дома-2" Евгений Абузяров стал чиновником

О проекте Андрей вспоминает с теплом, он благодарен за возможность поработать на телевидении.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:13

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