Звезда "Дома-2" Евгений Абузяров стал чиновником





В начале он попытал свои силы на телевидении, ну а после сообщил подписчикам о том, что он теперь является главной одного из государственных учреждений.Напомним, что парень пришёл на телепроект вместе с 15 молодыми ребятами, которые не смогли найти любовь за периметром. Андрей сразу понравился не только всем участникам, но и зрителям. Несмотря на то, что Абузяров имел лишний вес, он пользовался популярностью у женского пола.Зрители помнят, что он даже проявлял симпатию к уже ведущей "Дома-2" Ольге Бузовой. С тех пор прошло 15 лет, а слава мужчины только растёт. Только вот с журналистами так свободно как раньше, у него общаться не получается. Ведь в настоящее время Андрей занимает достаточно высокую должность, он является директором Росавтодора.О проекте Андрей вспоминает с теплом, он благодарен за возможность поработать на телевидении.