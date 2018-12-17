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Лариса Гузеева вышла на мороз в банном полотенце

Легендарная российская актриса Лариса Гузеева в своем блоге Instagram поделилась с подписчиками снимком, где можно увидеть ее в банном полотенце, спрятавшуюся за заснеженной сосной. Поклонники пришли в восторг от смелости их кумира.

Лариса Гузеева вышла на мороз в банном полотенце

Лариса Гузеева показала поклонникам, как проводит время и закаляется. Актриса вышла на мороз, укутавшись только полотенцем. Под постом она пожелала всем радостной недели и больше улыбаться. Многие подписчики сразу заметили обнаженное тело звезды, после чего назвали ее "настоящей моржихой".

Читатели блога Гузеевой засыпали ее комплиментами. Многие догадались, что актриса только что парилась в бане. Кто-то назвал ее очаровательной, а кому-то знаменитость напомнила российскую балерину Анастасию Волочкову.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:38

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