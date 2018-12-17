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На авторынке РФ с середины ноября автобренды пересмотрели цены на свои авто

В рамках авторынка РФ 26 производителей с середины ноября решили пересмотреть цены на свои авто. Honda CR-V пятой генерации стала дороже на 30 000 руб.

На авторынке РФ с середины ноября автобренды пересмотрели цены на свои авто


Версия Jeep Compass поднялась в цене от 30 000 до 70 000 руб. Ford Kuga подорожала на 35 000 руб. Седан Mondeo увеличился в цене на 75 000 руб. Hyundai Solaris стал дороже на 16 000 руб. Кроссовер версии Hyundai Creta подорожал на 17 000 руб. Ряд брендов повысили расценки сразу на ряд моделей. Таким образом авто KIA увеличились в цене от 15 000 до 40 000 руб, Mazda (25 000 – 64 000 руб.), Lexus (26 000 – 77 000 руб.), Volkswagen (10 000 – 160 000 руб.), Volvo (12 000 – 326 000 руб.).

Имеются также производители, которые пересмотрели расценки на весь модельный ряд. Речь идёт о бренде УАЗ (15 000 – 18 000 руб.), Skoda (9 000 – 49 000 руб.).



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:07

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