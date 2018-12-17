Смартфоны на ОС Android провалили тест на безопасность
Устройства на платформе ОС Android провалили тест на безопасность. К такому выводу пришли сотрудники издания Forbes.
Для тестирования безопасности выбраны флагманские устройства Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy Note8, LG G7 ThinQ и OnePlus 6. Оказалось, каждый из смартфонов легко поддается взлому.
Для тестирования устройств сотрудники издания Forbes пришлось прибегнуть к довольно необычному способу. Они создали объёмный макет лица на 3D-принтере. С помощью полученного макета внешности одного из редакторов компании легко получилось взломать все четыре «умные» системы распознавания лиц. Хотя ранее производители заверяли, что нечто подобное нереально.
Стоит отметить, что с устройством IPhone X данный трюк не сработал. Однако это вовсе не повод радоваться для обладателей смартфонов от Apple. Систему идентификации на любом IPhone можно обмануть фотографией внешности владельца.
Для тестирования безопасности выбраны флагманские устройства Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy Note8, LG G7 ThinQ и OnePlus 6. Оказалось, каждый из смартфонов легко поддается взлому.
Для тестирования устройств сотрудники издания Forbes пришлось прибегнуть к довольно необычному способу. Они создали объёмный макет лица на 3D-принтере. С помощью полученного макета внешности одного из редакторов компании легко получилось взломать все четыре «умные» системы распознавания лиц. Хотя ранее производители заверяли, что нечто подобное нереально.
Стоит отметить, что с устройством IPhone X данный трюк не сработал. Однако это вовсе не повод радоваться для обладателей смартфонов от Apple. Систему идентификации на любом IPhone можно обмануть фотографией внешности владельца.
Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 18:00