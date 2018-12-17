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Смартфоны на ОС Android провалили тест на безопасность

Устройства на платформе ОС Android провалили тест на безопасность. К такому выводу пришли сотрудники издания Forbes.
Смартфоны на ОС Android провалили тест на безопасность

Для тестирования безопасности выбраны флагманские устройства Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy Note8, LG G7 ThinQ и OnePlus 6. Оказалось, каждый из смартфонов легко поддается взлому.

Для тестирования устройств сотрудники издания Forbes пришлось прибегнуть к довольно необычному способу. Они создали объёмный макет лица на 3D-принтере. С помощью полученного макета внешности одного из редакторов компании легко получилось взломать все четыре «умные» системы распознавания лиц. Хотя ранее производители заверяли, что нечто подобное нереально.

Стоит отметить, что с устройством IPhone X данный трюк не сработал. Однако это вовсе не повод радоваться для обладателей смартфонов от Apple. Систему идентификации на любом IPhone можно обмануть фотографией внешности владельца.



 
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Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 18:00

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