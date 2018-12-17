Юлия Высоцкая нарядила 4-х метровую ёлку в загородном доме





Юлия Высоцкая рассказала своим поклонникам, как она готовится к Новому году. Для того, чтобы нарядить 4-х метровую ёлку в огромном загородном доме-тереме ей пришлось потратить 3 часа. Звезда едва не упала с лестницы, когда украшала верхушку зеленой красавицы.Юлия Высоцкая и её супруг Андрей Кончаловский сейчас живут в роскошном деревянном доме, расположенном в поселке Николина Гора. Супруги начали активно готовится к новогодним и рождественским праздникам.Звезда решила показать фанатам в Instagram, какую большую ёлку ей пришлось нарядить. 45-летняя телеведущая призналась, что пока украшала праздничное дерево, разбила три игрушки и чуть не упала с лестницы.Поклонники телеведущей похвалили кумира за усердие и отметили, что результат оправдал приложенные усилия: "Как красиво!!! Юля, Вы - супермолодец! Любим Вас!", "Юля елочка получилась красивая , но хандрить нельзя . Вы умничка и трудяга . Я тоже наряжаю одна и тоже иногда бывает грустно , но скоро Новый Год и мы должны своим настроением содать уют и тепло", "Шикарный вид", "елка живая, дом настоящий и сама Вы, Юлия, настоящая, не рафинированная".