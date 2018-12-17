Вера Брежнева не ответила на критику ее наряда на "Главном новогоднем концерте"

На «Главном новогоднем концерте» Вера Брежнева появилась в весьма необычном наряде, который подчеркнула красивыми серьгами в форме ромбиков и черными туфлями лодочками. Совместную фотографию в своем блоге Instagram опубликовал юморист и шоумен Александр Рева и подписал пост так: "Вера!!! Был рад повидать тебя и спеть нашу любимую песню..."Однако читатели блога Ревы достаточно критично отозвались о выбранном платье Веры Брежневой. Многие сравнили его с мусорным пакетом и посоветовали певице больше не надевать подобные вещи. Певица никак не отреагировала на критические заметки пользователей. Однако нашлись и те, кому такой образ очень понравился. "Потрясающе выглядите!" – отметили фолловеры.