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Вера Брежнева не ответила на критику ее наряда на "Главном новогоднем концерте"

Знаменитая украинская и российская певица Вера Брежнева стала гостьей "Главного новогоднего концерта", который прошел вчера (16 декабря) в «Олимпийском». В качестве наряда звезда выбрала черное блестящее платье в пол, которое аккуратно открывало ногу и одно плечо артистки. Поклонники не оценили выбор кумира и обрушились с критикой, на которую знаменитость решила не отвечать.
Вера Брежнева не ответила на критику ее наряда на "Главном новогоднем концерте"

На «Главном новогоднем концерте» Вера Брежнева появилась в весьма необычном наряде, который подчеркнула красивыми серьгами в форме ромбиков и черными туфлями лодочками. Совместную фотографию в своем блоге Instagram опубликовал юморист и шоумен Александр Рева и подписал пост так: "Вера!!! Был рад повидать тебя и спеть нашу любимую песню..."

Однако читатели блога Ревы достаточно критично отозвались о выбранном платье Веры Брежневой. Многие сравнили его с мусорным пакетом и посоветовали певице больше не надевать подобные вещи. Певица никак не отреагировала на критические заметки пользователей. Однако нашлись и те, кому такой образ очень понравился. "Потрясающе выглядите!" – отметили фолловеры.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:28

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