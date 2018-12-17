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Volkswagen в России отзывает свыше 4 000 авто из-за проблем с электроникой

Компания Volkswagen отзывает свыше 4 000 транспортных средств бренда на территории России. Представителями Росстандарта было объявлено об отзыве версии Volkswagen Tiguan в количестве 4 320 авто вследствие проблем с электроникой.

Volkswagen в России отзывает свыше 4 000 авто из-за проблем с электроникой


В ведомстве сообщается, что причиной отзыва авто является вероятность коротких замыканий по причине попадания влаги в специальный светодиодный модуль, который находится в эстетической подсветке автомобильного стеклянного люка. Такую проблему выявили на транспортных средствах Tiguan, которые продали за прошлый и текущий год.

Представители бренда Volkswagen собираются известить владельцев авто, что необходимо провести ремонтные работы. Собственникам машин предоставляется возможность самостоятельно проверить, попало ли их авто под отзыв. Для этого им требуется сопоставить код VIN с имеющимся списком, представленным на страницах сайта Росстандарта.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:40

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