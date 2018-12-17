В конкурсе «Мисс Вселенная» победила жительница Филиппин





Сферой деятельности 24-летней красавицы является волонтерство. Она участвует в решении всевозможных важных вопросов, которые касаются борьбы с ВИЧ. Победительница данного международного конкурса красоты осуществляет волонтёрскую деятельность в Young Focus. Корона девушке была вручена Деми-Ли Нель-Питерс. Жительница ЮАР в прошедшем году была названа самой красивой девушкой. На втором месте оказалась Стефани Гутьеррес. Она является представительницей Венесуэлы. На третьем месте оказалась жительница ЮАР. В свою очередь, российская участница Юлия Полячихина не смогла попасть даже в ТОП-20.Во время финала данных соревнований зрителям продемонстрировали ряд видеороликов, демонстрирующих промежуточные этапы конкурса. Участницам в рамках последнего конкурса пришлось показывать вечерние костюмы и свои фигуры в купальниках. В рамках последнего этапа конкурса красавицам пришлось отвечать на финальные вопросы.