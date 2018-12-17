АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила жительница Филиппин

Члены жюри популярного конкурса «Мисс Вселенная», состоявшегося на территории Бангкока, определили победительницу состязания. Ею стала Катриона Грэй, которая представляет Филиппины.

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила жительница Филиппин


Сферой деятельности 24-летней красавицы является волонтерство. Она участвует в решении всевозможных важных вопросов, которые касаются борьбы с ВИЧ. Победительница данного международного конкурса красоты осуществляет волонтёрскую деятельность в Young Focus. Корона девушке была вручена Деми-Ли Нель-Питерс. Жительница ЮАР в прошедшем году была названа самой красивой девушкой. На втором месте оказалась Стефани Гутьеррес. Она является представительницей Венесуэлы. На третьем месте оказалась жительница ЮАР. В свою очередь, российская участница Юлия Полячихина не смогла попасть даже в ТОП-20.

Во время финала данных соревнований зрителям продемонстрировали ряд видеороликов, демонстрирующих промежуточные этапы конкурса. Участницам в рамках последнего конкурса пришлось показывать вечерние костюмы и свои фигуры в купальниках. В рамках последнего этапа конкурса красавицам пришлось отвечать на финальные вопросы.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мама Лены Барановой угрожает ведущим "Дома-2"
Светлана Бондарчук для празднования 50-летия
В «Ростехе» изобрели «умную» камеру наблюдения
Карина Мишулина показала в Instagram
Родственники погибших в ДТП просят Рамзана
Юлия Снигирь неожиданно сменила имидж
Ксения Собчак выложила забавное видео с сыном в
Звезда "Полицейского с Рублевки" Сергей Бурунов
Лариса Гузеева вышла на мороз в банном полотенце
Анастасия Костенко впервые показала фигуру в
Екатерина Вуличенко в Instagram сообщила о
Александр Беглов и Игорь Албин являются
Звезда "Дома-2" Евгений Абузяров стал чиновником
В Москве задержали видеоблогера из-за тела
На авторынке РФ с середины ноября автобренды
Смартфоны на ОС Android провалили тест на
Юлия Высоцкая нарядила 4-х метровую ёлку в
Volkswagen в России отзывает свыше 4 000 авто
Алена Шишкова похоронила близкого человека в
Вера Брежнева не ответила на критику ее наряда на
В России предложили ввести алименты в пользу
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила жительница
Юлия Яковлева в «Судьбе человека» рассказала о
Меган Маркл хотят выгнать из королевской семьи
Директор НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского - о
Жители Нижнего Тагила наблюдали за «световыми
Андрея Малахова обвинили в сокрытии ложной
Озвучены перспективы ипотеки на 2019 год в РФ
Суд отклонил иск Цымбалюк-Романовской к адвокату
Катя Лель показала в Instagram, как танцует
Просмотреть все новости