Юлия Яковлева в «Судьбе человека» рассказала о своей личной жизни

Юлия Яковлева сообщила, что стала мамой на последнем курсе университета, а не выходить замуж за отца ребенка ее просил отец, поскольку только так они смогли получить квартиру и съехать с коммуналки. Отец ее ребенка Константин Анисимов, но отношения у пары не сложились и после рождения сына их пути разошлись. Связывали их только алименты, которые актриса раз в месяц забирала в театре, хотя мама актрисы очень любила будущего зятя. Однако, как показало время, отец ее ребенка оказался любителем чужих юбок, и пара решила разойтись. Тем более, что он совсем не уделял внимания своему наследнику.Юлия Яковлева рассказа о сложных временах, которые ей пришлось пережить в 90-е года. После успешной игры в театре и многочисленных съемках в кино, в какой-то момент все оборвалось и ей перестали давать роли. Далее актриса начала говорить о том, что «жизнь вынесла ее на панель», произошла вынужденная пауза (артистка отвлеклась), затем она закончила фразу: «зазывалой на выставку восковых фигур». Было заметно, как Борис Корчевников несколько смутился, а затем расплылся в своей фирменной улыбке, услышав завершение мысли. Также прозвучала интересная история о том, что ее утвердили на роль Зои в «зареванном» состоянии.