АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Юлия Яковлева в «Судьбе человека» рассказала о своей личной жизни

Юлия Яковлева пришла на передачу «Судьба человека» и рассказала ведущему Борису Корчевникову о своей личной жизни. Также артистка вспомнила, как ее утвердили на роль Зои в телесериале «Тайны следствия».
Юлия Яковлева в «Судьбе человека» рассказала о своей личной жизни

Юлия Яковлева сообщила, что стала мамой на последнем курсе университета, а не выходить замуж за отца ребенка ее просил отец, поскольку только так они смогли получить квартиру и съехать с коммуналки. Отец ее ребенка Константин Анисимов, но отношения у пары не сложились и после рождения сына их пути разошлись. Связывали их только алименты, которые актриса раз в месяц забирала в театре, хотя мама актрисы очень любила будущего зятя. Однако, как показало время, отец ее ребенка оказался любителем чужих юбок, и пара решила разойтись. Тем более, что он совсем не уделял внимания своему наследнику.

Юлия Яковлева рассказа о сложных временах, которые ей пришлось пережить в 90-е года. После успешной игры в театре и многочисленных съемках в кино, в какой-то момент все оборвалось и ей перестали давать роли. Далее актриса начала говорить о том, что «жизнь вынесла ее на панель», произошла вынужденная пауза (артистка отвлеклась), затем она закончила фразу: «зазывалой на выставку восковых фигур». Было заметно, как Борис Корчевников несколько смутился, а затем расплылся в своей фирменной улыбке, услышав завершение мысли. Также прозвучала интересная история о том, что ее утвердили на роль Зои в «зареванном» состоянии.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мама Лены Барановой угрожает ведущим "Дома-2"
Светлана Бондарчук для празднования 50-летия
В «Ростехе» изобрели «умную» камеру наблюдения
Карина Мишулина показала в Instagram
Родственники погибших в ДТП просят Рамзана
Юлия Снигирь неожиданно сменила имидж
Ксения Собчак выложила забавное видео с сыном в
Звезда "Полицейского с Рублевки" Сергей Бурунов
Лариса Гузеева вышла на мороз в банном полотенце
Анастасия Костенко впервые показала фигуру в
Екатерина Вуличенко в Instagram сообщила о
Александр Беглов и Игорь Албин являются
Звезда "Дома-2" Евгений Абузяров стал чиновником
В Москве задержали видеоблогера из-за тела
На авторынке РФ с середины ноября автобренды
Смартфоны на ОС Android провалили тест на
Юлия Высоцкая нарядила 4-х метровую ёлку в
Volkswagen в России отзывает свыше 4 000 авто
Алена Шишкова похоронила близкого человека в
Вера Брежнева не ответила на критику ее наряда на
В России предложили ввести алименты в пользу
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила жительница
Юлия Яковлева в «Судьбе человека» рассказала о
Меган Маркл хотят выгнать из королевской семьи
Директор НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского - о
Жители Нижнего Тагила наблюдали за «световыми
Андрея Малахова обвинили в сокрытии ложной
Озвучены перспективы ипотеки на 2019 год в РФ
Суд отклонил иск Цымбалюк-Романовской к адвокату
Катя Лель показала в Instagram, как танцует
Просмотреть все новости