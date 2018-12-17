АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Жители Нижнего Тагила наблюдали за «световыми столбами» в небе

Население Нижнего Тагила в ночь с 16.12 по 17.12 наблюдало за «световыми столбами» в небе. Данное атмосферное явление периодически возникает в Свердловской обл.

Жители Нижнего Тагила наблюдали за «световыми столбами» в небе


Речь идёт о разноцветных огнях в небе, которые схожи со светящимися большими столбами. Данное атмосферное явление возникает вследствие резкого похолодания. В данном случае происходит вымораживание воды из воздуха. Вследствие этого формируется плоские кристаллики, отражающие свет от земных источников. В Нижнем Тагиле такое зрелище является особо красивым. Местные жители активно делились снимками чуда природы в соцсетях. По словам авторов некоторых снимков, речь идёт о северном сиянии. Данные явления похожи, однако по сути – это разные атмосферные процессы.

Стоит отметить, что в Нижнем Тагиле в период 16-17 декабря наблюдалось понижение температуры до минус 16 градусов.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:48

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мама Лены Барановой угрожает ведущим "Дома-2"
Светлана Бондарчук для празднования 50-летия
В «Ростехе» изобрели «умную» камеру наблюдения
Карина Мишулина показала в Instagram
Родственники погибших в ДТП просят Рамзана
Юлия Снигирь неожиданно сменила имидж
Ксения Собчак выложила забавное видео с сыном в
Звезда "Полицейского с Рублевки" Сергей Бурунов
Лариса Гузеева вышла на мороз в банном полотенце
Анастасия Костенко впервые показала фигуру в
Екатерина Вуличенко в Instagram сообщила о
Александр Беглов и Игорь Албин являются
Звезда "Дома-2" Евгений Абузяров стал чиновником
В Москве задержали видеоблогера из-за тела
На авторынке РФ с середины ноября автобренды
Смартфоны на ОС Android провалили тест на
Юлия Высоцкая нарядила 4-х метровую ёлку в
Volkswagen в России отзывает свыше 4 000 авто
Алена Шишкова похоронила близкого человека в
Вера Брежнева не ответила на критику ее наряда на
В России предложили ввести алименты в пользу
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила жительница
Юлия Яковлева в «Судьбе человека» рассказала о
Меган Маркл хотят выгнать из королевской семьи
Директор НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского - о
Жители Нижнего Тагила наблюдали за «световыми
Андрея Малахова обвинили в сокрытии ложной
Озвучены перспективы ипотеки на 2019 год в РФ
Суд отклонил иск Цымбалюк-Романовской к адвокату
Катя Лель показала в Instagram, как танцует
Просмотреть все новости