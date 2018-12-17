Жители Нижнего Тагила наблюдали за «световыми столбами» в небе
Население Нижнего Тагила в ночь с 16.12 по 17.12 наблюдало за «световыми столбами» в небе. Данное атмосферное явление периодически возникает в Свердловской обл.
Речь идёт о разноцветных огнях в небе, которые схожи со светящимися большими столбами. Данное атмосферное явление возникает вследствие резкого похолодания. В данном случае происходит вымораживание воды из воздуха. Вследствие этого формируется плоские кристаллики, отражающие свет от земных источников. В Нижнем Тагиле такое зрелище является особо красивым. Местные жители активно делились снимками чуда природы в соцсетях. По словам авторов некоторых снимков, речь идёт о северном сиянии. Данные явления похожи, однако по сути – это разные атмосферные процессы.
Стоит отметить, что в Нижнем Тагиле в период 16-17 декабря наблюдалось понижение температуры до минус 16 градусов.
Речь идёт о разноцветных огнях в небе, которые схожи со светящимися большими столбами. Данное атмосферное явление возникает вследствие резкого похолодания. В данном случае происходит вымораживание воды из воздуха. Вследствие этого формируется плоские кристаллики, отражающие свет от земных источников. В Нижнем Тагиле такое зрелище является особо красивым. Местные жители активно делились снимками чуда природы в соцсетях. По словам авторов некоторых снимков, речь идёт о северном сиянии. Данные явления похожи, однако по сути – это разные атмосферные процессы.
Стоит отметить, что в Нижнем Тагиле в период 16-17 декабря наблюдалось понижение температуры до минус 16 градусов.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:48