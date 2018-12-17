Катя Лель показала в Instagram, как танцует «горячий» кавказский танец

Катя Лель родом из Нальчика, столицы Кабардино-Балкарской Республики, и хорошо знакома с обычаями этого народа, его культурой и танцами. В аккаунте Instagram певица продемонстрировала свои умения в лезгинке, опубликовав короткий видеоролик. Под постом артистка написала так: «Танцы на ночь.... Это мой экспромт, часто задают вопрос, где я училась танцевать или почему люблю танцевать кавказские горячие танцы? Да душа любит эту музыку и танцы, поэтому и тело танцует, сердце радуется!»Читатели блога оценили зажигательное исполнение кавказского танца и засыпали звезду комплиментами. Кто-то сравнил ее с «зажигалкой».