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Катя Лель показала в Instagram, как танцует «горячий» кавказский танец

Знаменитая российская певица Катя Лель в своем блоге Instagram показала видео, где танцует кавказский национальный танец лезгинку. Известно, что артистка очень любит Кавказ и все, что с ним связано.

Катя Лель показала в Instagram, как танцует «горячий» кавказский танец

Катя Лель родом из Нальчика, столицы Кабардино-Балкарской Республики, и хорошо знакома с обычаями этого народа, его культурой и танцами. В аккаунте Instagram певица продемонстрировала свои умения в лезгинке, опубликовав короткий видеоролик. Под постом артистка написала так: «Танцы на ночь.... Это мой экспромт, часто задают вопрос, где я училась танцевать или почему люблю танцевать кавказские горячие танцы? Да душа любит эту музыку и танцы, поэтому и тело танцует, сердце радуется!»

Читатели блога оценили зажигательное исполнение кавказского танца и засыпали звезду комплиментами. Кто-то сравнил ее с «зажигалкой».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:09

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