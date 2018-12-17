Ученые используют взрыв огненного шара над Гренландией для изучения других ледяных планет





Авторы исследования незадолго до происшествия изучали сейсмическую местность в 70 километрах от взрыва, что позволило собрать новый материал для анализа. Ученые хотят выяснить с помощью сейсмометров, что является механизмом для толчка землетрясений на ледяных небесных телах, похожих на Европу (луна Юпитера) и Энцелад (луна Сатурна). Гренландия является своеобразным ледяным щитом Земли, подобный тем, которые защищают другие космические тела с ледяным покрытием. Благодаря скоплению ледников данная местность поможет разработать приблизительные модели «поведения» льда при столкновении с кометами и прочими объектами.Результаты изучения процессов, которые происходят после падения метеорита на ледяную поверхность, помогут ученым понять, как это происходит на других планетах. Исследовав местность вокруг эпицентра взрыва (предположительно ледник Гумбольдт), можно будет отследить эволюцию ледяных планет в Солнечной системе.