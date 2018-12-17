АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Сын Эвелины Бледанс принял участие в детском спектакле "Кошкин дом"

Шестилетний сын Эвелины Бледанс принял участие в спектакле"Кошкин дом". Мероприятие провели в Кунцевском детском доме.
Сын Эвелины Бледанс принял участие в детском спектакле "Кошкин дом"

Известная участием в телепроекте «Маски шоу» Эвелина Бледанс знала об особенностях в развитии сына ещё в период беременности. Однако актриса регулярно появляется с Семеном на различных мероприятиях, берёт с собой в путешествия, снимается с ним в рекламах и старается его социализировать, доказывая обществу, что такие дети способны жить нормальной жизнью.

На этот раз мальчику довелось сыграть роль в спектакле. Такой новостью артистка поделилась с подписчиками на своей официальной странице в Instagram. Мероприятие состоялось в Кунцевском детском доме. По словам актрисы, её сын впервые увидел данное представление, однако смог интуитивно вникнуть в суть происходящего и влиться в коллектив. Она подчеркнула, что Семен социализируется семимильными шагами и это лишнее доказательство того, что попытки адаптировать сына в обществе не безнадёжны.

Фолловеры поддержали актрису и её сына Семена, пожелали им здоровья, успехов и отметили, что Бледанс показывает правильный пример женщинам и матерям.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 15:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Суд отклонил иск Цымбалюк-Романовской к адвокату
Катя Лель показала в Instagram, как танцует
Вернувшаяся в Instagram Мария Максакова
Audi анонсировала цену на новую версию кросса
Ученые используют взрыв огненного шара над
Mazda начала продавать новый кроссовер Mazda CX-5
Сын Эвелины Бледанс принял участие в детском
Алла Пугачева в честь 70-летия выступит на
Ольга Бузова и Денис Лебедев устроили в
Apple планирует выпустить бюджетную версию
Медики развеяли мифы о вреде лапши быстрого
Виктория Лопырева вышла в свет после
Названы полезные продукты, которые стоит есть
Ксения Бородина призналась в Instagram, что тоже
Ольга Бузова осталась голодной из-за пустого
Жители Бразилии сняли на камеру НЛО в форме белой
Наталья Подольская вышла на сцену СК
Huawei представила бюджетную версию смартфона
Бывшая жена Дмитрия Тарасова – Оксана заявила,
У растений обнаружены гены, позволяющие им не
Галина Янко: «Андрей Малахов без работы не
Цветовые варианты смартфона Lenovo Z5s показали
Владимир Кузьмин преобразился ради 27-летней
Ученые разработали сплав, похожий на металл
Иван Дорн изобразил плачущего ребенка в самолете
Ольга Бузова пригласила всех, кто скучает по ней,
Магнитогорский студент насмерть замёрз на трассе
Ольгу Рапунцель очень расстроило, что её сестра
В Тульской области от действий пенсионерки
Человечество вымрет из-за отказа от секса,
Просмотреть все новости