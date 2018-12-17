Сын Эвелины Бледанс принял участие в детском спектакле "Кошкин дом"

Известная участием в телепроекте «Маски шоу» Эвелина Бледанс знала об особенностях в развитии сына ещё в период беременности. Однако актриса регулярно появляется с Семеном на различных мероприятиях, берёт с собой в путешествия, снимается с ним в рекламах и старается его социализировать, доказывая обществу, что такие дети способны жить нормальной жизнью.На этот раз мальчику довелось сыграть роль в спектакле. Такой новостью артистка поделилась с подписчиками на своей официальной странице в Instagram. Мероприятие состоялось в Кунцевском детском доме. По словам актрисы, её сын впервые увидел данное представление, однако смог интуитивно вникнуть в суть происходящего и влиться в коллектив. Она подчеркнула, что Семен социализируется семимильными шагами и это лишнее доказательство того, что попытки адаптировать сына в обществе не безнадёжны.Фолловеры поддержали актрису и её сына Семена, пожелали им здоровья, успехов и отметили, что Бледанс показывает правильный пример женщинам и матерям.