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Алла Пугачева в честь 70-летия выступит на концерте в Кремлевском дворце

Алла Пугачева возвращается на сцену после длительного перерыва. Сотрудники ГКД сообщили, что певица в честь 70-летия порадует зрителей своим выступлением на концерте 17 апреля, а также сама звезда опубликовала новый пост в Instagram.
Алла Пугачева в честь 70-летия выступит на концерте в Кремлевском дворце

В последнее время Примадонна почти не появлялась перед публикой, потому что хотела уделить больше времени своим наследникам и семье. Сейчас она анонсировала грядущее событие на своей странице, показав поклонникам афишу. Там Алла Пугачева позирует перед камерой в темной тунике, дополнив образ очками и перчатками.
Алла Пугачева в честь 70-летия выступит на концерте в Кремлевском дворце

Поклонники моментально отреагировали на информацию, написав много позитивных сообщений. Они поздравляют артистку с таким решением, признавшись, что с нетерпением ждут ее юбилей. Раньше стилист звезды Алишер тоже упоминал о грандиозном шоу, а сама она отметила, что сделает все возможное, чтобы порадовать своих фанатов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:04

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