Алла Пугачева в честь 70-летия выступит на концерте в Кремлевском дворце





В последнее время Примадонна почти не появлялась перед публикой, потому что хотела уделить больше времени своим наследникам и семье. Сейчас она анонсировала грядущее событие на своей странице, показав поклонникам афишу. Там Алла Пугачева позирует перед камерой в темной тунике, дополнив образ очками и перчатками.Поклонники моментально отреагировали на информацию, написав много позитивных сообщений. Они поздравляют артистку с таким решением, признавшись, что с нетерпением ждут ее юбилей. Раньше стилист звезды Алишер тоже упоминал о грандиозном шоу, а сама она отметила, что сделает все возможное, чтобы порадовать своих фанатов.