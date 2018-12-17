АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Ксения Бородина призналась в Instagram, что тоже выдавливает прыщи

Сегодня нельзя представить какую-либо звезду шоу-бизнеса без её профиля в Instagram.

Не исключением является и ведущая скандального телепроекта "Дом-2" Ксения Бородина. Жена Курбана Омарова постоянно выкладывает у себя в микроблоге различные советы, а также рассказывает про свою жизнь в целом.

Накануне девушка призналась, что "даже у неё" есть вредные привычки. Оказывается, звезда из телестройки выдавливает прыщи.

Ксения Бородина призналась в Instagram, что тоже выдавливает прыщи

И если кто-то из знаменитостей стесняется говорить, что у них, как у остальных смертных, бывают проблемы с кожей, то Ксюша не из таких. Она рассказала, что у неё тоже всё, как у нормальных людей, опубликовав публикацию, которую назвали "Когда выскочил маленький прыщик".

Там изображён коротенький комикс с девушкой, которая из едва заметного воспаления на подбородке сделала себе огромное красное пятно. Комикс Ксения сопровождает вопросом: "Зачем мы все так делаем?!".

Так девушка дает понять, что она тоже не прочь иной раз "подлечить" свои кожные проблемы выдавливанием. Поклонницы дружно поддержали Бородину и сообщили, что они тоже так делают.

Многие посмеялись над постом и похвалили девушку за забавные рисунки.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виктория Лопырева вышла в свет после
Названы полезные продукты, которые стоит есть
Ксения Бородина призналась в Instagram, что тоже
Ольга Бузова осталась голодной из-за пустого
Жители Бразилии сняли на камеру НЛО в форме белой
Наталья Подольская вышла на сцену СК
Huawei представила бюджетную версию смартфона
Бывшая жена Дмитрия Тарасова – Оксана заявила,
У растений обнаружены гены, позволяющие им не
Галина Янко: «Андрей Малахов без работы не
Цветовые варианты смартфона Lenovo Z5s показали
Владимир Кузьмин преобразился ради 27-летней
Ученые разработали сплав, похожий на металл
Иван Дорн изобразил плачущего ребенка в самолете
Ольга Бузова пригласила всех, кто скучает по ней,
Магнитогорский студент насмерть замёрз на трассе
Ольгу Рапунцель очень расстроило, что её сестра
В Тульской области от действий пенсионерки
Человечество вымрет из-за отказа от секса,
В Сети появилось первое видео с девичника
Эксперты анонсировали список самых брутальных
Ани Лорак показала архивную запись своего
Работу камчатского аэропорта приостановили
Ким Кардашьян в Instagram показала удивительное
Евросоюз не спешит пропускать Украину на свой
Ученые: Библейская гора Синай расположена в
В Подмосковье из-за обрушения здания погиб один
УАЗ «Патриот» протестировали в Санкт-Петербурге в
Ученые: Растения тоже могут впадать в длительную
Специалисты Hyundai представили сенсор отпечатков
Просмотреть все новости