Ксения Бородина призналась в Instagram, что тоже выдавливает прыщи

Не исключением является и ведущая скандального телепроекта "Дом-2" Ксения Бородина. Жена Курбана Омарова постоянно выкладывает у себя в микроблоге различные советы, а также рассказывает про свою жизнь в целом.Накануне девушка призналась, что "даже у неё" есть вредные привычки. Оказывается, звезда из телестройки выдавливает прыщи.И если кто-то из знаменитостей стесняется говорить, что у них, как у остальных смертных, бывают проблемы с кожей, то Ксюша не из таких. Она рассказала, что у неё тоже всё, как у нормальных людей, опубликовав публикацию, которую назвали "Когда выскочил маленький прыщик".Там изображён коротенький комикс с девушкой, которая из едва заметного воспаления на подбородке сделала себе огромное красное пятно. Комикс Ксения сопровождает вопросом: "Зачем мы все так делаем?!".Так девушка дает понять, что она тоже не прочь иной раз "подлечить" свои кожные проблемы выдавливанием. Поклонницы дружно поддержали Бородину и сообщили, что они тоже так делают.Многие посмеялись над постом и похвалили девушку за забавные рисунки.