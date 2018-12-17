Ольга Бузова осталась голодной из-за пустого холодильника





Как видно, телеведущей реалити-шоу «Дом-2» даже не нужно сидеть на строгих диетах, чтобы не набрать случайно лишние килограммы. А все потому, что из-за жесткого рабочего графика Ольга практически ничего не ест, а время от времени телезнаменитость даже забывает о том, что была голодной.Не секрет, что перед выступлением в «Crocus City Hall» Бузова очень сильно похудела. Ежедневные тренировки и постоянные нервы настолько вымотали певицу, что многие ее поклонники даже начали переживать за нее, ведь им казалось, что совсем скоро их любимица может заболеть таким страшным заболеванием, как анорексия.И если тогда Ольга намерено сидела на диете, дабы поразить фанатов своим прекрасным внешним видом, то сейчас у нее попросту не хватает времени даже на то, чтобы съесть по дороге кусочек своей любимой колбасы.Несколько часов назад Бузова разместила у себя на страничке в Instagram несколько свежих Stories, на которых показала, что после рабочего дня решила немного прогуляться по морозной столице со своим PR-директором Антоном Богословским. Когда же певица приехала домой, она поняла, что за целый день ничего не съела, поэтому была очень голодной.Невзирая на то, что зачастую Ольга в такие моменты сразу же делала себя горячие бутерброды, в этот раз в холодильнике у знаменитости ничего не оказалось. В итоге звезде пришлось довольствоваться чаем и лимоном.