Ольга Бузова осталась голодной из-за пустого холодильника
У новоиспеченной артистки Ольги Бузовой дома не оказалось еды.
Как видно, телеведущей реалити-шоу «Дом-2» даже не нужно сидеть на строгих диетах, чтобы не набрать случайно лишние килограммы. А все потому, что из-за жесткого рабочего графика Ольга практически ничего не ест, а время от времени телезнаменитость даже забывает о том, что была голодной.
Не секрет, что перед выступлением в «Crocus City Hall» Бузова очень сильно похудела. Ежедневные тренировки и постоянные нервы настолько вымотали певицу, что многие ее поклонники даже начали переживать за нее, ведь им казалось, что совсем скоро их любимица может заболеть таким страшным заболеванием, как анорексия.
И если тогда Ольга намерено сидела на диете, дабы поразить фанатов своим прекрасным внешним видом, то сейчас у нее попросту не хватает времени даже на то, чтобы съесть по дороге кусочек своей любимой колбасы.
Несколько часов назад Бузова разместила у себя на страничке в Instagram несколько свежих Stories, на которых показала, что после рабочего дня решила немного прогуляться по морозной столице со своим PR-директором Антоном Богословским. Когда же певица приехала домой, она поняла, что за целый день ничего не съела, поэтому была очень голодной.
Невзирая на то, что зачастую Ольга в такие моменты сразу же делала себя горячие бутерброды, в этот раз в холодильнике у знаменитости ничего не оказалось. В итоге звезде пришлось довольствоваться чаем и лимоном.
Как видно, телеведущей реалити-шоу «Дом-2» даже не нужно сидеть на строгих диетах, чтобы не набрать случайно лишние килограммы. А все потому, что из-за жесткого рабочего графика Ольга практически ничего не ест, а время от времени телезнаменитость даже забывает о том, что была голодной.
Не секрет, что перед выступлением в «Crocus City Hall» Бузова очень сильно похудела. Ежедневные тренировки и постоянные нервы настолько вымотали певицу, что многие ее поклонники даже начали переживать за нее, ведь им казалось, что совсем скоро их любимица может заболеть таким страшным заболеванием, как анорексия.
И если тогда Ольга намерено сидела на диете, дабы поразить фанатов своим прекрасным внешним видом, то сейчас у нее попросту не хватает времени даже на то, чтобы съесть по дороге кусочек своей любимой колбасы.
Несколько часов назад Бузова разместила у себя на страничке в Instagram несколько свежих Stories, на которых показала, что после рабочего дня решила немного прогуляться по морозной столице со своим PR-директором Антоном Богословским. Когда же певица приехала домой, она поняла, что за целый день ничего не съела, поэтому была очень голодной.
Невзирая на то, что зачастую Ольга в такие моменты сразу же делала себя горячие бутерброды, в этот раз в холодильнике у знаменитости ничего не оказалось. В итоге звезде пришлось довольствоваться чаем и лимоном.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:32