АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Ольга Бузова осталась голодной из-за пустого холодильника

У новоиспеченной артистки Ольги Бузовой дома не оказалось еды.

Как видно, телеведущей реалити-шоу «Дом-2» даже не нужно сидеть на строгих диетах, чтобы не набрать случайно лишние килограммы. А все потому, что из-за жесткого рабочего графика Ольга практически ничего не ест, а время от времени телезнаменитость даже забывает о том, что была голодной.

Ольга Бузова осталась голодной из-за пустого холодильника

Не секрет, что перед выступлением в «Crocus City Hall» Бузова очень сильно похудела. Ежедневные тренировки и постоянные нервы настолько вымотали певицу, что многие ее поклонники даже начали переживать за нее, ведь им казалось, что совсем скоро их любимица может заболеть таким страшным заболеванием, как анорексия.

И если тогда Ольга намерено сидела на диете, дабы поразить фанатов своим прекрасным внешним видом, то сейчас у нее попросту не хватает времени даже на то, чтобы съесть по дороге кусочек своей любимой колбасы.

Ольга Бузова осталась голодной из-за пустого холодильника

Несколько часов назад Бузова разместила у себя на страничке в Instagram несколько свежих Stories, на которых показала, что после рабочего дня решила немного прогуляться по морозной столице со своим PR-директором Антоном Богословским. Когда же певица приехала домой, она поняла, что за целый день ничего не съела, поэтому была очень голодной.

Невзирая на то, что зачастую Ольга в такие моменты сразу же делала себя горячие бутерброды, в этот раз в холодильнике у знаменитости ничего не оказалось. В итоге звезде пришлось довольствоваться чаем и лимоном.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виктория Лопырева вышла в свет после
Названы полезные продукты, которые стоит есть
Ксения Бородина призналась в Instagram, что тоже
Ольга Бузова осталась голодной из-за пустого
Жители Бразилии сняли на камеру НЛО в форме белой
Наталья Подольская вышла на сцену СК
Huawei представила бюджетную версию смартфона
Бывшая жена Дмитрия Тарасова – Оксана заявила,
У растений обнаружены гены, позволяющие им не
Галина Янко: «Андрей Малахов без работы не
Цветовые варианты смартфона Lenovo Z5s показали
Владимир Кузьмин преобразился ради 27-летней
Ученые разработали сплав, похожий на металл
Иван Дорн изобразил плачущего ребенка в самолете
Ольга Бузова пригласила всех, кто скучает по ней,
Магнитогорский студент насмерть замёрз на трассе
Ольгу Рапунцель очень расстроило, что её сестра
В Тульской области от действий пенсионерки
Человечество вымрет из-за отказа от секса,
В Сети появилось первое видео с девичника
Эксперты анонсировали список самых брутальных
Ани Лорак показала архивную запись своего
Работу камчатского аэропорта приостановили
Ким Кардашьян в Instagram показала удивительное
Евросоюз не спешит пропускать Украину на свой
Ученые: Библейская гора Синай расположена в
В Подмосковье из-за обрушения здания погиб один
УАЗ «Патриот» протестировали в Санкт-Петербурге в
Ученые: Растения тоже могут впадать в длительную
Специалисты Hyundai представили сенсор отпечатков
Просмотреть все новости