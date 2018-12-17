Названы полезные продукты, которые стоит есть после интенсивной тренировки





По словам Ребекки Гаан, после тренировки перед трапезой необходимо в течение 30 минут отдохнуть, сходить в душ или просто полежать. Дело в том, что во время тренировок наибольшее количество крови сосредотачивается в мышцах, чтобы обеспечивать их необходимым количеством кислорода. Поэтому сразу после занятий желудок не сможет эффективно переваривать пищу.А вот после отдыха необходимо делать упор на еду, обогащенную белком и углеводами. К таким продуктам относятся: куриное мясо, рыба, яйца, нежирная говядина, творог, орехи и сухофрукты. Такой рацион быстрее восстанавливает микроразрывы в мышцах, улучшает психическое состояние человека и общее самочувствие.