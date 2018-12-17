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Названы полезные продукты, которые стоит есть после интенсивной тренировки

Фитнес-тренер из Чикаго перечислила продукты, которые необходимо употреблять после интенсивных физических упражнений. Пища, насыщенная углеводами и белками, способствуют восстановлению энергии, мышц и психического здоровья.

Названы полезные продукты, которые стоит есть после интенсивной тренировки


По словам Ребекки Гаан, после тренировки перед трапезой необходимо в течение 30 минут отдохнуть, сходить в душ или просто полежать. Дело в том, что во время тренировок наибольшее количество крови сосредотачивается в мышцах, чтобы обеспечивать их необходимым количеством кислорода. Поэтому сразу после занятий желудок не сможет эффективно переваривать пищу.

А вот после отдыха необходимо делать упор на еду, обогащенную белком и углеводами. К таким продуктам относятся: куриное мясо, рыба, яйца, нежирная говядина, творог, орехи и сухофрукты. Такой рацион быстрее восстанавливает микроразрывы в мышцах, улучшает психическое состояние человека и общее самочувствие.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:38

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