Жители Бразилии сняли на камеру НЛО в форме белой медузы





Авторы сюжета сообщили, что внеземной объект появился над городом Майрипоран днем. Сначала люди подумали, что это облака странной формы, но потом были вынуждены изменить свое мнение. НЛО внушительного размера был четко виден на фоне неба, а также не менял свой внешний вид во время полета.Исследователи после просмотра материалов признали их подлинность. Они упомянули об аналогичной ситуации в Малайзии, когда местные жители были шокированы видом корабля пришельцев, напоминающего обитателя морских глубин.