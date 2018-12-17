АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Жители Бразилии сняли на камеру НЛО в форме белой медузы

В Сети появилось видео, опубликованное жителями Бразилии. Они сняли на камеру НЛО в форме белой медузы, а также были напуганы столь необычным зрелищем.
Жители Бразилии сняли на камеру НЛО в форме белой медузы

Авторы сюжета сообщили, что внеземной объект появился над городом Майрипоран днем. Сначала люди подумали, что это облака странной формы, но потом были вынуждены изменить свое мнение. НЛО внушительного размера был четко виден на фоне неба, а также не менял свой внешний вид во время полета.

Исследователи после просмотра материалов признали их подлинность. Они упомянули об аналогичной ситуации в Малайзии, когда местные жители были шокированы видом корабля пришельцев, напоминающего обитателя морских глубин.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виктория Лопырева вышла в свет после
Названы полезные продукты, которые стоит есть
Ксения Бородина призналась в Instagram, что тоже
Ольга Бузова осталась голодной из-за пустого
Жители Бразилии сняли на камеру НЛО в форме белой
Наталья Подольская вышла на сцену СК
Huawei представила бюджетную версию смартфона
Бывшая жена Дмитрия Тарасова – Оксана заявила,
У растений обнаружены гены, позволяющие им не
Галина Янко: «Андрей Малахов без работы не
Цветовые варианты смартфона Lenovo Z5s показали
Владимир Кузьмин преобразился ради 27-летней
Ученые разработали сплав, похожий на металл
Иван Дорн изобразил плачущего ребенка в самолете
Ольга Бузова пригласила всех, кто скучает по ней,
Магнитогорский студент насмерть замёрз на трассе
Ольгу Рапунцель очень расстроило, что её сестра
В Тульской области от действий пенсионерки
Человечество вымрет из-за отказа от секса,
В Сети появилось первое видео с девичника
Эксперты анонсировали список самых брутальных
Ани Лорак показала архивную запись своего
Работу камчатского аэропорта приостановили
Ким Кардашьян в Instagram показала удивительное
Евросоюз не спешит пропускать Украину на свой
Ученые: Библейская гора Синай расположена в
В Подмосковье из-за обрушения здания погиб один
УАЗ «Патриот» протестировали в Санкт-Петербурге в
Ученые: Растения тоже могут впадать в длительную
Специалисты Hyundai представили сенсор отпечатков
Просмотреть все новости