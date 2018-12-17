Бывшая жена Дмитрия Тарасова – Оксана заявила, что их общая дочь Ангелина не хочет отдыхать с отцом





Всем известно, что Тарасов со своей третьей женой – моделью Анастасией Костенко впервые после рождения дочери Миланы решили отправиться в отпуск в теплые страны. Выяснилось, что на отдых звездное семейство взяли бабушек 5-месячной малышки, которые не только будут помогать молодым родителям, но и позволят им хоть немного побыть наедине.Нужно сказать, что сообщение об отпуске Дмитрия и Анастасии показалось многим интернет–пользователям не справедливым, ведь спортсмен не взял на Мальдивы свою старшую наследницу Ангелину, которой сейчас приходится проводить время в морозной столице. Фолловеры решили обратиться к первой жене Тарасова и поинтересоваться у нее, почему игрок «Локомотива» не проводит время с дочерью.По словам Оксаны – первой супруги футболиста, 9-летняя Ангелина сама отказывается проводить время с отцом. Оказывается, что с девочкой общались органы опеки, которым Лина ясно дала понять, что не хочет ехать в отпуск с одним из своих родителей и его новой семьей.Также бывшая жена Тарасова подчеркнула, что для того, чтобы увозить куда-то ребенка на десять дней, с ним нужно перед этим хотя бы несколько дней провести вместе, чтобы узнать его характер и все его привычки. К слову, на данный момент Дмитрий еще не прокомментировал заявление своей первой бывшей супруги Оксаны.