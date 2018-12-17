Наталья Подольская вышла на сцену СК «Олимпийский» в комбинезоне с глубоким декольте
Супруга знаменитого певца Владимира Преснякова Наталья Подольская стала гостьей ежегодного «Главного новогоднего концерта», который прошел 16 декабря в СК «Олимпийский». В качестве наряда звезда выбрала серебристый комбинезон с глубоким декольте.
Вчера в «Олимпийском» прошел один из масштабных концертов, посвященный Новому Году. Среди множества приглашенных звезд была и Наталья Подольская, законная супруга Преснякова-младшего. Ее наряд заставил обратить на хозяйку внимание за счет глубокого декольте. Яркий образ подчеркнули аккуратные серьги, а волосы певица решила собрать в хвост.
На мероприятии присутствовали такие артисты как Вера Брежнева, Ани Лорак, Зара, Пелагея, Дима Билан и многие другие.
Вчера в «Олимпийском» прошел один из масштабных концертов, посвященный Новому Году. Среди множества приглашенных звезд была и Наталья Подольская, законная супруга Преснякова-младшего. Ее наряд заставил обратить на хозяйку внимание за счет глубокого декольте. Яркий образ подчеркнули аккуратные серьги, а волосы певица решила собрать в хвост.
На мероприятии присутствовали такие артисты как Вера Брежнева, Ани Лорак, Зара, Пелагея, Дима Билан и многие другие.